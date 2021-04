Ceresole d'Alba: sedici cittadini positivi al Covid

"A queste persone auguriamo di superare il momento di difficoltà e una pronta guarigione - scrivono dall'Amministrazione - Si ricorda alla cittadinanza che, per evitare il diffondersi del contagio, è necessario ridurre al minimo le occasioni di contatto tra persone non conviventi. Un piccolo sacrificio può essere fondamentale per salvaguardare la salute dei conoscenti e dei nostri concittadini".