Cuneo: secondo appuntamento con i focus group del progetto “Lo sport come strumento di realizzo di politiche multisettoriali”

Proseguono le attività di approfondimento e formazione organizzate all’interno del progetto “Lo sport come strumento di realizzo di politiche multisettoriali” realizzato dal Comune di Cuneo in collaborazione con SG Plus. Nella serata di lunedì 19 aprile, alle ore 20.45 si terrà il secondo focus group on line rivolto alle società e associazioni sportive del territorio e dedicato all’approfondimento delle necessità legate all’impiantistica sportiva emerse nel corso della survey on line. All’incontro sono invitati sia gli attuali gestori degli impianti sportivi comunali e non, sia le associazioni e società fruitrici di impianti gestiti direttamente dagli uffici comunali, palestre scolastiche comprese, affinché ciascuno possa apportare il proprio contributo di esperienza e conoscenza al tavolo di confronto.