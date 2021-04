Il commosso saluto di Montaldo Mondovì a Oreste Vinai, storico titolare della "Vecchia Giacobba"

Montaldo Mondovì e le valli monregalesi perdono una pagina molto importante di storia locale.

Si è spento Oreste Vinai, storico titolare del ristorante "Vecchia Giacobba". Pochi mesi fa era scomparsa l'amata moglie, Giovanna Baracco, "Lena".

“Sapevamo della situazione critica in cui versava il nostro Oreste, da quando si ammalò con la moglie. Li avevamo ricordati insieme, perché erano una cosa sola, e quando lei se ne andò da allora ha dovuto sopportare il peso della malattia e il dolore della perdita." - racconta il consigliere Paola Prucca, condividendo alcuni ricordi a nome dell'amministrazione - "Lena e Oreste fecero nascere in un angolo di paradiso del nostro territorio, un’azienda famigliare solida.

Conosciuta da tutti, la “Vecchia Giacobba” era un momento di ristoro non solo per i proverbiali pranzi, ma anche per l’accoglienza del luogo, in cui si finiva per passare un’intera domenica giocando a bocce, godendosi il fresco sulle loro panchine, camminando nel bosco o a volte passandoci una vacanza completa.

Donna energica la signora Lena, compagna e madre responsabile e affettuosa, divenne poi discreta presenza nel veder proseguire i figli, nel segno di una trasmissione di valori e passione.

Ci piace ricordarla con simpatia, interessata nell’aiutarci a programmare la camminata intorno agli Oberti, con arrivo e partenza davanti alla loro locanda: ci rimarranno sempre impressi i suggerimenti e la preziosa consulenza che fece con il marito nel riportare storie ed episodi accaduti in quel pezzo di mondo fortunato e baciato dal sole. Nei loro occhi l’entusiasmo e l’amore per la propria terra.

Quando si sente dire che gli anziani non sono più produttivi, si spera sia per incolpevole ingenuità e ovviamente, leggerezza. La loro presenza era ancora molto importante per la famiglia e per noi come comunità che nell’ultimo anno si è vista portar via protagonisti che hanno fatto la nostra storia: era la continuità, le radici.