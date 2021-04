iorestobugianen: una canzone e un video musicale con i pazienti di Salute Mentale durante il lockdown (VIDEO)

Il progetto Broadcast - #iorestobugianen è nato nel mese di marzo 2020 per dare risposta alle persone assistite dal Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell’ASLCN1 - S.C. Psichiatria Area Nord durante il lockdown.

È stata creata una lista broadcast per mantenere le persone attive e nutrire la relazione, seppur virtuale.

Lo strumento Broadcast ha permesso la fruizione del prodotto ad un ampio numero di partecipanti (56 persone) che giornalmente sono state sollecitati con proposte video create appositamente dagli operatori, mantenendo la privacy di ognuno.

Una delle proposte è stata quella di offrire l’opportunità di creare a più mani il testo di una canzone collettiva, tante frasi provenienti dalle varie parti del territorio, per trasformare in musica le proprie emozioni della quarantena.

Durante l’autunno, con la possibilità di rivedersi a piccoli gruppi in presenza, è stato ideato un videoclip, in collaborazione con la compagnia italiana di circo contemporaneo Fabbrica C.

La compagnia, durante la realizzazione del set e delle riprese del video, ha previsto il coinvolgimento, in presenza e in streaming, dei partecipanti alla lista broadcast: un’occasione per sperimentare il contatto con gli artisti, regista e tecnici che stavano dando voce alla loro canzone.

Un video, una sfida: il circo contemporaneo come linguaggio per descrivere i mondi interiori che ognuno di noi abita in momenti diversi della propria esistenza.

Il set cinematografico come possibilità di spostare la forza di gravità, la descrizione di mondi unici ed originali intrisi di maestria e arte.

Il progetto Broadcast è stato riconosciuto tra le Buone Pratiche 2020 Focus Emergenza Covid - 19 dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità dell’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari regionali.

Ecco il video integrale: