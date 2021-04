La Regione rifinanzia il sistema dei voucher vacanze: altri 3 milioni di euro per i turisti che sceglieranno il Piemonte

Cinque milioni di euro per sostenere e rilanciare in modo concreto il turismo in Piemonte. Questa l'iniziativa della Regione Piemonte nel 2020. Il successo è stato enorme e ha in parte risollevato l'anno, con la possibilità di usufruirne da giugno a dicembre.

In questo 2021 è tutto da rifare.

Il comparto del turismo è nuovamente in ginocchio e la Regione è pronta a rimettere sul tavolo altri aiuti. Tre milioni per questo 2021, come conferma il presidente del Conitours Beppe Carlevaris, alla guida di uno dei 14 consorzi turistici riconosciuti e attraverso i quali la Regione ha gestito i bonus.

Sarà come per lo scorso anno: un contributo economico alla proposta di pacchetti vacanza di almeno tre pernottamenti consecutivi, di cui una a carico della Regione, uno a carico del cliente e uno a carico della struttura ospitante.