Peveragno, la minoranza sulla rimozione del video M.A.P.P.E.: "La Giunta arriverà a rimuovere anche targhe e monumenti storici?"

"L’iniziativa della giunta si commenta da sola e non sono necessarie altre puntualizzazioni se non quelle contenute nel comunicato del Birun che evidenziano l’insussistenza delle motivazioni addotte per giustificare la cancellazione del video".

Inizia così la riflessione del gruppo di minoranza "SiAMO Peveragno" rispetto alla diatriba tra la giunta comunale e la Compagnia del Birùn, incentrata sulla rimozione del video del progetto M.A.P.P.E. - esplicativo della storia peveragnese - , rimosso due anni fa dal sito internet del Comune.

"Da parte nostra solo una precisazione ed una domanda - prosegue il gruppo di minoranza - . Il Sindaco nella sua mail scrive: “la visione che emerge dal filmato è a nostro parere una visione ampiamente minoritaria e almeno in parte non condivisa dalla attuale Amministrazione”. Per l’ennesima volta dimentica, o non ha ancora capito, che l’Amministrazione comprende anche i consiglieri di minoranza, consiglieri che in tali valutazioni non sono stati minimamente coinvolti, che peraltro non avrebbero mai condiviso scelte di questo tipo ma ai quali si vogliono anche attribuire, loro malgrado, le decisioni prese esclusivamente dalla maggioranza".