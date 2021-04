Scintille lungo i cavi elettrici a Bagnolo: sul posto tecnici e Vigili del fuoco

Intervento di Vigili del fuoco di Barge e dei tecnici Enel, poco fa, a Bagnolo Piemonte, per problemi lungo le linee elettriche in località Villar, in via Garigo.

Sono infatti giunte segnalazioni alla centrale operativa dei Vigili del fuoco per alcune scintille in prossimità di un palo dell’elettrodotto. In zona si sarebbe infatti verificato un blackout, come conferma il monitoraggio delle “disalimentazioni” di “e-distribuzione”.

La causa, da quanto si apprende, potrebbe essere riconducibile alla fitta vegetazione boschiva.