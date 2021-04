A Torino l'inaugurazione del centro regionale di progettazione Csen

Tante le presenze istituzionali per questo importante avvenimento, il Presidente regionale Gianluca Carcangiu “Nella complessità di questo momento storico la professionalità di un ente farà la differenza”.

Nell'ultimo anno, la pandemia in corso e le restrizioni che ne sono conseguite hanno notevolmente inciso sugli stili di vita della popolazione. Le chiusure degli esercizi commerciali e i limiti imposti agli spostamenti, specialmente durante il lockdown, hanno determinato una diminuzione nella quota di popolazione che ha potuto svolgere attività fisico sportiva di tipo strutturato in palestre e centri sportivi. Nel 2020 è pari al 33,8% la quota di persone sedentarie e riguarda 2 persone su 10 tra gli adolescenti e i giovani fino a 24 anni.

Per tale ragione Il Csen in Piemonte ha deciso di sviluppare nuove competenze nell'ambito della progettazione all'interno dei propri comitati per supportare le associazioni affiliate; “Nella complessità di questo momento storico la professionalità di un ente farà la differenza” dice Gianluca Carcangiu, Presidente regionale Csen. Verrà istituito un incubatore, in cui tutti gli input possono trasformarsi in un progetto da mettere in condivisione con altri input e diventare un sistema finanziabile con fondi europei, regionali... in un momento in cui l'accesso allo sport diventa sempre più difficile per le famiglie, saper fare rete e accedere insieme ai bandi rappresenta un'uscita di sicurezza per la nostra comunità.

Questo il programma:

ore 14.00 apertura con intervento del presidente nazionale

ore 14.30 interviste agli ospiti

ore 15.00 inaugurazione sede con l'Assessore Fabrizio Ricca

ore 15.30 saluti finali

Questi gli ospiti dell'evento ONLINE

FRANCESCO PROIETTI - PRESIDENTE NAZIONALE CSEN

FABRIZIO RICCA - ASSESSORE REGIONALE ALLO SPORT DELLA REGIONE PIEMONTE

DANIELE VALLE - CONSIGLIERE REGIONALE REGIONE PIEMONTE

MARCO CHESSA - CONSIGLIERE COMUNALE

CLAUDIO CERRATO - PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE 4

MATTEO CAVALLONE - ASSESSORE SPORT COMUNE DI COLLEGNO

MARIO FADDA - ASSESSORE SPORT COMUNE DI CASTIGLIONE

CARMEN VIZZARI - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SETTIMO T.SE

DANIELE VOLPATTO - ASSESSORE SPORT SETTIMO T.SE

MARCELLA MONDINI - SEGRETARIO GENERALE CASA UGI

ANDREA BRUNI - RESPONSABILE NAZIONALE UFFICIO PROGETTI CSEN

MARIO PICCO - PRESIDENTE CSEN TORINO

GIANLUCA CARCANGIU - PRESIDENTE CSEN PIEMONTE