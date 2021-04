Dalla Camera di commercio di Cuneo 700mila euro alle aziende per l'introduzione di tecnologie 4.0

Con il Bando Voucher Digitali 2021 Impresa 4.0 (I4.0) la Camera di commercio di Cuneo erogherà alle imprese 700.000,00 euro per l’introduzione di tecnologie 4.0. Un sostegno importante per il tessuto imprenditoriale cuneese, che va ad aggiungersi agli oltre 10 milioni di euro erogati negli ultimi dieci anni alle imprese del territorio con contributi a fondo perduto.

La Giunta camerale, consapevole della rilevanza delle tecnologie digitali a sostegno della ripartenza, ha deliberato questa prima importante misura a valere sul bilancio 2021. La Camera di commercio con questa iniziativa si inserisce nel Piano Digitale Impresa 4.0 per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle imprese di tutti i settori economici, sostenendone i progetti di digitalizzazione.

Le domande per accedere alle risorse potranno essere presentate dal 19 aprile al 31 maggio 2021. Rispetto al passato è stata elevata la soglia minima di investimento da parte delle imprese: potranno fare richiesta tutte le realtà che non abbiano già beneficiato di un contributo in occasione del Bando Voucher Digitali 2020.







Il Bando Voucher Digitali I4.0 sarà presentato domani, martedì 13 aprile, alle ore 16. La partecipazione al webinar è gratuita con iscrizione obbligatoria al modulo online:

https://questionari.cn.camcom.gov.it/index.php/819889?lang=it







Il bando e la relativa modulistica di richiesta contributo sono disponibili sul sito camerale alla pagina http://www.cn.camcom.gov.it/it/bandi .