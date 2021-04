La formula vincente di Ebrand Italia è servizio e innovazione di prodotto

Anche per i professionisti dell’estetica e della bellezza è diventato vantaggioso acquistare on-line tutto ciò che gli occorre all’interno del proprio centro estetico, salone o Spa. Ciò che cercano e si aspettano maggiormente da un e-commerce dedicato al loro settore è un catalogo completo di tutti i prodotti e di tutte le attrezzature estetiche di cui necessitano, alta qualità degli articoli ed un servizio clienti a 360 gradi.

Tutto ciò altro non è che la formula vincente di Ebranditalia: l’e-commerce leader per centri estetici, parrucchieri e spa che, da oltre 10 anni, serve migliaia di professionisti in tutta Italia. Ciò che ha permesso di conquistare la fiducia di oltre 80.000 clienti è il servizio che garantisce l’e-commerce: spedizioni in 24h lavorative, nessun minimo d'acquisto, customer care sempre attivo, possibilità costanti di formazione e aggiornamento.

Ma anche l’innovazione del prodotto, aspetto improrogabile per Ebrand. Oggi, infatti, il mercato della cosmetica ha esigenze diverse rispetto al passato: il cliente è sempre più cosciente dei prodotti che presenta il professionista e ha una sensibilità maggiore per i prodotti che si rivolgono all’area green e bio.

Questo aspetto è fondamentale per Ebrand Italia, che propone linee cosmetiche certificate e formulate con le migliori materie prime, in un’ottica costante di innovazione, performance e qualità.

Ebrand Italia: tutta la migliore attrezzatura estetica a prezzi vantaggiosi

Un’altra punta di diamante dell’e-commerce pesarese è indubbiamente il vasto catalogo on line, con centinaia di referenze per ogni categoria, come per esempio la categoria depilazione (https://www.ebranditalia.com/it/depilazione-epilazione.html) e la categoria cosmetica (https://www.ebranditalia.com/it/cosmetici-professionali.html) dove all’interno dell’area del sito dedicata alla fornitura estetica è possibile scegliere la migliore attrezzatura estetica a prezzi decisamente vantaggiosi.

Con attrezzatura estetica si intende davvero tutto ciò che un professionista della bellezza necessita per svolgere il proprio lavoro; a partire da semplici accessori come il carrello per estetista, il tavolo manicure, la poltrona o lo sgabello estetista.

E ancora: l’abbigliamento professionale, tra cui il camice per estetista, dei comodi pantaloni e gli zoccoli sanitari professionali.

Presenti anche i migliori lettini per estetista; disponibili in diverse soluzioni: dal lettino fisso a quello pieghevole, da quello in legno a quello in alluminio, da quelli con il portarotolo a quelli con il foro. In abbinamento delle termocoperte e gli scaldalettino.

Sempre all’interno della categoria “attrezzatura estetica” è possibile acquistare diversi modelli di scaldafango, scaldasalviette e scalda pietra. Tutti accessori elettrici, talvolta necessari per effettuare determinati trattamenti in istituto.

E rimanendo in termini di innovazione, Ebrand Italia propone vari macchinari estetici viso corpo dalle ottime performance, tra cui: il macchinario per la radiofrequenza viso corpo; il macchinario ultrasuoni viso con spatola per il peeling ultrasonico; il macchinario per la microdermoabrasione viso; l’elettroporatore palmare professionale. Tutti in abbinamento alle migliori linee cosmetiche da cabina.

Per l'attrezzatura estetica di estetiste e centri estetici ci pensa Ebranditalia! Puoi trovare il miglior assortimento di attrezzature per estetista al miglior prezzo di sempre!

Più di 80.000 professionisti del settore si sono affidati già da tempo ad Ebranditalia, ora scegli anche tu il meglio per il tuo centro e per il benessere dei clienti!