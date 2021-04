Le associazioni INSIEME e AISPA lanciano il workshop formativo

Dopo il rinvio dell’iniziativa che doveva svolgersi un anno fa, a causa dell’inizio della pandemia, le Associazioni Insieme e AISPA ripropongono gli incontri formativi di Workshop in due sessioni: la prima che partirà il prossimo 17 aprile in versione online e la seconda in autunno, sperando in presenza. "L’obiettivo è quello di offrire l’opportunità agli amministratori locali, ai dipendenti degli enti territoriali e ai cittadini interessati a conoscere le pubbliche amministrazioni, di approfondire gli argomenti che verranno trattati" spiega Lucio Riba, presidente di AISPA.

L’iniziativa viene realizzata in collaborazione e con il patrocinio di A.N.C.I. e U.N.C.EM., la partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita, tuttavia si richiede l’impegno di presenziare a tutti gli incontri in programma, affinché il percorso formativo possa essere efficace.

I relatori provengono dal mondo universitario, da enti locali del territorio e dal mondo professionale in vari ambiti. Il primo incontro, sabato 17 aprile, tratterà il tema della “Leadership efficiente” con Roberto Verano, consulente e formatore di gestione del personale e valorizzazione del potenziale. Sempre con lui si parlerà di “Valore del linguaggio nella comunicazione” sabato 24 aprile. Nel terzo appuntamento di sabato 22 maggio si parlerà di “Modalità di creazione e condivisione di un programma di mandato in un’amministrazione comunale” con relatori Michele Pianetta, Vice Presidente ANCI Piemonte e Vice Sindaco di Villanova Mondovì, e Bruno Armone Caruso, segretario del comune di Carmagnola. Il 12 giugno Michele Rosboch, docente di storia di diritto italiano ed europeo alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino e Presidente del Centro Culturale ‘Pier Giorgio Frassati’, affronterà la questione del “Perché impegnarsi per gli altri e in particolare per le comunità locali”. Dopo questa data si riprenderà sabato 9 ottobre su “Amministrazioni Locali: il principio della separazione delle competenze e gestione efficiente ed efficace del personale”, poi sabato 23 ottobre con “Principi di etica, legalità nell’agire della Pubblica Amministrazione: come conciliarli”. Sabato 6 novembre si parlerà di “Programmazione e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori”, infine l’ultimo incontro l’11 dicembre con “Le fonti di finanziamento dei programmi pubblici e privati alla luce dei fondi europei 2021/2027”.

"Sono otto incontri diluiti su molti mesi per non andare a pesare troppo sull’impegno nel seguirli, perché è molto importante per noi che, chi decide di partecipare, sia presente e apprenda i contenuti per dare un futuro alle nostre comunità, ai nostri territori, alla futura classe dirigente" conclude Marcello Cavallo, presidente di Insieme.

Per iscriversi occorre mandare una mail a segreteria@associazioneinsieme.info entro il 10 aprile.

Per informazioni potete contattare lo 335/8150757 per Insieme oppure lo 331/2307129 per AISPA.