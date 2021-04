Fatti di Moda alla scoperta di Arte e Moda nella sede di Torino (video)

"Fatti di Moda" è la trasmissione dedicata al mondo della moda e in questa puntata ci ha fatto conoscere la scuola professionale Arte e Moda nella sua sede di Torino. Siamo andati alla scoperta dei corsi per diventare professionisti dello stile, ma anche quelli amatoriali per imparare a tagliare e cucire.

La trasmissione, che prosegue con cadenza settimanale, propone ogni domenica alle ore 21 si concentrerà su tutto il mondo e lo stile della moda. A realizzare le interviste per noi Noemi Passaniti, 26enne di La Morra che ha da poco avviato un marchio di moda femminile “1FIRST”. La regìa è di Andrea Olimpi.

Rivedi la puntata qui: