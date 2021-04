Giornata nazionale della Salute della Donna: tutte le iniziative di Asl CN1 e ospedale Santa Croce e Carle

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

Attraverso i circa 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e violenza sulla donna.





A Cuneo si prevede di organizzare le seguenti iniziative:

realizzazione di video filmati sul tema " Gravidanza in tempo di Covid 19" a cura dei professionisti esperti della Struttura Complessa Ginecologia e Ostetricia dell'azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e della Struttura dipartimentale Consultori Familiari dell'Asl CN1. I video potranno essere diffusi attraverso i canali social delle due aziende;

Infopoint telefonico su "Stili di vita e alimentazione per le donne operate al seno". I professionisti della struttura complessa Dietetica e Nutrizione Clinica risponderanno ai quesiti sull'alimentazione e stili di vita salutari per le donne operate di tumore alla mammella. E’ possibile telefonare mercoledì 21 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 al numero 0171 642475. Non è necessaria la prenotazione. Referente del Servizio offerto Dr.ssa Maria Cristina Da Pont.





“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si prolunga da un anno”, commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “La prevenzione resta un tema centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non-covid-19. E sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo che questa settimana alla quale hanno aderito circa 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”.

A partire dal 6 aprile saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.