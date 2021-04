Cav Savigliano: "Grazie all'Alstom per la donazione di materiali per la prima infanzia"

I volontari del Centro di Aiuto alla Vita di Savigliano desiderano ringraziare di cuore i dipendenti della ditta Alstom di Savigliano che, ancora una volta, hanno dimostrato grande attenzione verso i bisogni delle nostre utenti.

Alla fine del mese di febbraio è stata proposta una raccolta di materiali necessari per la prima infanzia (vestiario, beni di prima necessità, giochi, passeggini, lettini etc…) che si è conclusa nella giornata di martedì 7 aprile: i nostri volontari si sono recati presso l’azienda saviglianese per ritirare quanto raccolto.

Si tratta di 489 pezzi cui se ne devono aggiungere almeno una trentina di quelli pervenuti direttamente presso la sede del nostro Centro.

Un aiuto concreto che per noi sarà fondamentale per poter aiutare le oltre 100 mamme che annualmente si rivolgono a noi, per lo più in un momento reso ancora più difficile per tutti dall’emergenza sanitaria.

Grazie, quindi, di cuore a tutti coloro che hanno scelto di darci una mano!

I volontari del CAV di Savigliano