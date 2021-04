UNVS Cuneo: prima edizione del Premio Fedeltà assegnato a Mario Sanino

Il Consiglio Direttivo della sezione UNVS L. Pellin di Cuneo, nella sua ultima riunione a distanza, ha deciso di premiare i suoi associati istituendo il "Premio Fedeltà", che in questa prima occasione è stato assegnato al socio Mario Sanino, per aver ininterrottamente rinnovato, per ben cinquanta anni, il proprio tesseramento all’Unione Veterani Sportivi, che risale sin al lontano 1971.

Il premio, consistente in una pergamena e nell'originale del modulo di primo tesseramento (debitamente plastificato), verrà consegnato non appena le circostanze generali e particolari consentiranno di organizzare una significativa cerimonia.

"Al caro Mario Sanino la stima, la riconoscenza e l'affetto di tutta la sezione."