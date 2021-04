Prato Nevoso, International Ski Games: annullate le gare dell'ultima giornata

Gli International Ski Games di Prato Nevoso si sono purtroppo conclusi con l’annullamento delle gare di Gimkana della giornata conclusiva, a causa della forte nevicata della notte precedente, che avrebbe messo a repentaglio la sicurezza dei giovanissimi concorrenti. La saggia decisione del Comitato organizzatore ha quindi avuto come conseguenza l’assegnazione del trofeo per la migliore squadra in base alla classifica stilata al termine della seconda giornata.

Il Golden Team Ceccarelli ha vinto con 593 punti, precedendo lo Sci Club 18 di Cortina con 496, l’Equipe Beaulard con 483, il Club de Ski Valtournenche con 465 e lo Sci Club Sauze d’Oulx con 294 punti.

Il Mondolè Ski Team Prato Nevoso si è classificato settimo, lo Sci Club Lancia ottavo, il Mondolè Ski Team Artesina nono, lo Sci Club Limone quattordicesimo, il Bardonecchia diciassettesimo, il Claviere diciottesimo, il Frabosa ventesimo, il Borgata Sestriere ventinovesimo.

La manifestazione di Prato Nevoso avrebbe dovuto svolgersi nello scorso mese di dicembre, ma era stata spostata a fine stagione a causa delle restrizioni all’attività agonistica delle categorie Pulcini. Il format ha previsto la partecipazione dei primi 15 classificati di ogni anno nelle classifiche dei campionati regionali di 14 Comitati FISI.

Ogni atleta era chiamato a disputare tre gare, con premi per ogni singola competizione e una classifica finale per gli Sci Club, con la possibilità di vincere un pulmino e altri premi.