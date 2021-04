"Per una Dronero sempre più bella abbiamo bisogno di voi": l'associazione Mastro Geppetto cerca nuovi volontari

"Proseguirà con nuove proposte concordate con gli insegnanti, al fine di stimolare ulteriormente la curiosità e la fantasia dei ragazzi fuori dai banchi di scuola. Ma le nostre ambizioni e i nostri sogni si spingono oltre. Riteniamo che altre aree di Dronero abbiamo bisogno delle nostre cure. Con il benestare e la collaborazione di diverse Istituzioni (Comune, Scuole, Parrocchia) abbiamo una lista di progetti che vorremmo provare a realizzare, però abbiamo bisogno del vostro aiuto. Abbiamo necessità di trovare nuovi contribuenti che ci aiutino a finanziare il sogno di una Dronero sempre più bella. Inoltre siamo costantemente alla ricerca di nuovi volontari che abbiano un pò di tempo e di energia da dedicare al loro bel paese.

Perciò partiremo immediatamente con una campagna di reclutamento con il volantino che vedrete circolare per Dronero nelle prossime settimane". A parlare è il presidente dell'associazione dronerese "Mastro Geppetto", Gianpaolo Rovera.

"Dronero quanto mi piaci: ti voglio sempre più bella". È questo il loro motto!

Insieme fabbri, falegnami, muratori, giardinieri, hobbisti ma anche persone semplicemente appassionate. Insieme, la scelta di prendersi cura, il desiderio e l'impegno ad essere concreto supporto per il Comune nell'opera di valorizzazione del territorio.

Formalmente costituita il 10 gennaio 2014, l'associazione "Mastro Geppetto" è una delle realtà molto attiva Dronero.

Negli anni moltissime iniziative. L'ultima per Pasqua, recuperando e poi abbellendo i prati incolti della "Riviera" (area turistica di Dronero, tra il Ponte Vecchio ed il Mulino Cavanna).

A breve l'associazione riprenderà il progetto "Orti didattici", per i bambini ed i ragazzi delle scuole. Un'area sempre nelle vicinanze del Mulino Cavanna, costantemente curata e pensata per il racconto delle tradizioni, ma anche per mostrare ai giovani la bellezza e le risorse della coltivazione ai nostri giorni.

Nuovi sogni da realizzare e da poco anche la nascita della pagina facebook. La situazione ormai da tempo molto difficile, non ha frenato, infatti, il caratteristico entusiasmo di questa associazione.

Un aiuto prezioso. Sia per continuare con le iniziative esistenti, sia per realizzarne di nuove, l'associazione è alla ricerca di contribuenti che la sostengano e di ulteriori volontari impegnati nelle attività.

Chiunque fosse interessato, per maggiori informazioni, può contattare il 327.3911900 o consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/mastro.geppetto.735507