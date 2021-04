Gelo e danni ai frutteti: la Regione chiede finanziamenti ad hoc allo Stato

La Regione Piemonte ha inviato al Ministero delle Politiche agricole una richiesta di risorse a compensazione dei danni causati dalle gelate dei giorni scorsi e, insieme ai settori competenti, intende avviare repentinamente un'azione di monitoraggio e localizzazione dei danni tramite un confronto con referenti territoriali e tecnici.

Proprio per questo motivo, l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa oggi (13 aprile) sarà nel Cuneese, in particolare nel Saluzzese, come annunciato, per alcuni sopralluoghi nei territori maggiormente interessati dai fenomeni atmosferici dei giorni scorsi.

Protopapa, inoltre, presiederà il tavolo sulla gestione del rischio in agricoltura, convocato in seduta straordinaria anche alla presenza della Fondazione Agrion, quale referente tecnico e scientifico.

“È essenziale – dichiara Protopapa – valutare sia lo stato delle aziende colpite dalle gelate, che temiamo abbiano visto compromessa buona parte dei raccolti frutticoli ed orticoli, sia dal punto di vista dell’entità dei danni, con l’avvio della raccolta delle segnalazioni, nonché sotto il profilo della copertura assicurativa.

Il tutto allo scopo di inviare al Ministero una richiesta di applicazione della deroga, valutare ed individuare soluzioni utili alla difesa attiva delle colture e prevedere ulteriori incentivi e adeguamenti del piano assicurativo”.