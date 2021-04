Lutto a Fossano: trovato morto nella sua abitazione don Godfrey, aveva 44 anni

È morto ieri in serata don Godfrey Gwang’ombe, classe 1976 originario di Mbeya in Tanzania. A fare la triste scoperta, don Sergio Daniele non vedendolo arrivare per cena. Rinvenuto morto sul pavimento della sua stanza, nella casa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, potrebbe essere deceduto per un ictus o un infarto.



Divenuto prete in Tanzania, arriva in Italia 15 anni fa, dove viene ospitato nella parrocchia del Duomo di Fossano, nella quale presta servizio come collaboratore per 12 anni. Incardinato nella Diocesi di Fossano, nel 2018 viene nominato collaboratore presso le parrocchie del san Bernardo e del sant’Antonio.



Molti i messaggi di cordoglio sui social, che lo ricordano per la persona che era: calma, di grande dolcezza e sempre con il sorriso.



“Per te caro don Godfrey la nostra preghiera! Riposa in pace. Il Signore ti benedica e ti dia pace per sempre. Percepiamo il tuo sorriso e il timbro sereno della tua voce signorile e simpatica come il tuo portamento. Hai servito la nostra chiesa e ti diciamo grazie, nell'immenso dolore per la tua dipartita inaspettata, improvvisa. Prega per noi, noi preghiamo per te” le parole di don Pierangelo Chiaramello su Facebook.