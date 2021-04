Mondovì, il consigliere Tarolli interroga l'amministrazione sullo stato di via Nino Carboneri

"Seppur priva di marciapiedi" - scrive Tarolli - "Questa strada è molto frequentata da pedoni per ragioni di tipo scolastico, lavorativo e per praticare sport. Inoltre garantisce la svolta in via della Polveriera, strada di accesso all'ASP. A oggi non vi sono percorsi ciclabili o pedonali e il rettilineo in questione, in particolare tra l'incrocio con Porta di Vasco e la rotonda di piazza d'Armi risulta alquanto pericoloso. In merito, recentemente è stata iniziata anche una raccolta firme".

Il consigliere Tarolli si rivolge all'amministrazione per conoscere la situazione attuale di via Nino Carboneri e chiede in dettaglio: "Per quale motivo, a far data da analoga interrogazione presentata a settembre 2017, il comune non abbia posto rimedio a tale problematica; se l'amministrazione abbia in progetto di dotare la strada di percorso pedonale/ciclabile e se intenda posizionarvi un dosso o un semaforo, che attivi il rosso in caso di superamento del limite dei 50 km/h, nelle immediate vicinanze dell'incontro con via Polveriera e, in caso affermativo, in quali tempi ne prevede l'attivazione".