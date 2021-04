Paroldo apre il bando per la gestione del nuovo "Bistrò di paese"

Il comune di Paroldo ha aperto il bando per la gestione del nuovo “ Bistrò di Paese ”.

Le persone fisiche o giuridiche che vorranno presentare la domanda di “Affidamento gestione di un pubblico esercizio per la somministrazione di cibi e bevande e vendita di generi alimentari” presso i locali del comune, recentemente ristrutturati, potranno farlo entro le ore 12 del 30 aprile 2021 secondo le modalità del capitolato e del bando pubblicati sul sito del comune di Paroldo .

“Il nostro paese è sprovvisto ormai da anni di questo servizio importantissimo. - spiega il sindaco, Piercarlo Adami - "Sia i residenti sia i numerosi turisti che nell’ultimo anno hanno riscoperto le nostre zone grazie al turismo di prossimità, ne sentono forte la mancanza e siamo fiduciosi che le migliorie apportate dall’amministrazione comunale siano un’opportunità allettante per nuovi gestori".

Gli interessati possono richiedere di visionare l'immobile, in Via Ceva Monesiglio, nei giorni di giovedì e venerdì dalle 10 alle ore 12 in presenza di un incaricato del Comune di Paroldo.