Villanova Mondovì ‘abbatte’ le rette dell’asilo nido

Il comune di Villanova Mondovì vara nuove misura a sostegno delle famiglie.

Confermando una misura già attuata negli anni scorsi e fortemente apprezzata dalle famiglie, la Giunta comunale, con delibera datata 8 aprile 2021, ha avviato il procedimento per l’utilizzo della quota regionale destinata all’abbattimento delle rette degli utenti dell’asilo nido a titolarità comunale.

Il provvedimento in questione fa seguito al precedente indirizzo, approvato con determina del 12 novembre 2020, di consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia, riducendo la quota di partecipazione delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi mediante l’erogazione di un contributo. L’agevolazione è rivolta alle famiglie che hanno usufruito del servizio asilo nido durante l’anno scolastico 2020/2021, a far data dal 16 settembre 2020.

Il valore del contributo concesso seguirà i seguenti criteri di riduzione delle tariffe sulla spesa totale: -25% per spesa superiore a 3.000 euro; -20% per spesa sostenuta fra 2.000 euro e 2.999 euro; -15% per spesa sostenuta fra 1.000 euro e 1.999 euro; -10% per spesa inferiore a 1.000 euro (a condizione che sia superiore ad 500 euro). Verrà inoltre riconosciuto, alle famiglie che hanno sostenuto la quota nel mese di marzo, in cui il servizio è stato interrotto, un contributo fisso pari a 50 euro per bambino.

"Con l’accesso a fondi regionali, possiamo offrire un aiuto concreto alle famiglie" - afferma Luisella Bergerone, consigliere comunale con delega all’Istruzione - "Vogliamo assicurare ai bambini percorsi educativi di qualità, garantendo inclusione e socializzazione. Un segnale importante soprattutto nell’emergenza generata dalla pandemia, a garanzia di pari opportunità educative. Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori de ‘Lo Scarabocchio’ che hanno valorizzato al meglio il servizio con un’offerta educativa allettante e professionale".

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Villanova entro venerdì 30 aprile 2021, utilizzando il modulo allegato da ritirarsi presso il medesimo ufficio (previo appuntamento telefonico al numero 0174.698151, interno 0) o reperibile sulla home-page del sito internet del Comune di Villanova Mondovì (www.comune.villanova-mondovi.cn.it).

Il modulo è preferibilmente da inviare via mail all’indirizzo “protocollo@comune.villanova-mondovi.cn.it” o, previo appuntamento telefonico al numero 0174.698151 interno 0, può essere consegnato a mani all’Ufficio Protocollo del Comune. Per informazioni ulteriori, è possibile rivolgersi all'ufficio segreteria del Comune di Villanova Mondovì negli orari di apertura al pubblico e/o al seguente numero telefonico: 0174.698151, interno 8.