Backstage, giovedì sera al centro della puntata "Dl Sostegni: novità fiscali, previdenziali, infortuni e tutele"

La puntata di giovedì 15 aprile di Backstage sarà un piccolo vademecum sulle principali novità introdotte dagli ultimi Decreti Legge (Sostegni, Milleproroghe…) e dalla Legge di Bilancio 2021.

Un utile servizio ai cittadini per aiutare famiglie, lavoratori, imprenditori (agricoli e non) alla comprensione delle ultime novità in materia fiscale, previdenziale e a sostegno del reddito. Pensioni, infortuni, chi può accedere e in che modalità richiedere i contributi a fondo perduto o i bonus edilizia 110%: a queste e molte altre le domande risponderanno gli ospiti della puntata

In collegamento con lo studio di Backstage interverranno: Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo, Mario D’Episcopo, Responsabile Area Fiscale, Legale e Formazione di Coldiretti Cuneo e Roberto Bianco, Responsabile EPACA Coldiretti Cuneo.

Appuntamento ore 21, conduce Gian Maria Aliberti Gerbotto.