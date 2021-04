Basket: Cuneo espugna Savigliano nel campionato U18 Gold Maschile

Importantissima vittoria nel campionato Under 18 Gold per la squadra targata Agrimontana, che conquista 2 punti fondamentali sul difficile campo di Savigliano.

Nel primo quarto Cuneo sembra essere subito in difficoltà: dopo neanche un minuto di gioco capitan Basso è gravato di 2 falli. I locali ne approfittano per attacare con grande decisione il ferro, prendere buoni tiri da tre punti e "banchettare" a rimbalzo d'attacco. Al contrario la Granda College gioca con fretta e nervosismo, eseguendo tiri forzati e fuori ritmo. Sul 21-9 per Savigliano, Coach Griffanti è costretto a chimare time-out e strigliare molto duramente la sua squadra. Dal quel momento qualcosa cambia, soprattutto a livello difensivo, dove la difesa pressing degli ospiti inizia a creare qualche incertezza agli avversari; alla fine del primo periodo il punteggio recita 21-14.

Nel secondo quarto, Cuneo ha decisamente cambiato atteggiamento: a rimbalzo i locali non fanno più la voce grossa, la difesa sul pick and roll e sul tiro da 3 punti è finalmente aggiustata. Buone difesa portano a veloci transizioni: Granda College, ruotando tutti i suoi effettivi, tiene un'intensità spaventosa, difende e corre in contropiede, piazzando un parziale di 12-20 che porta le squadre all'intervallo lungo sul punteggio di 33-34 per gli ospiti.

Il terzo quarto, solitamente incubo per la squadra dei Coach Griffanti e Lelli, inizia subito in maniera ottimale. Capitan Basso, rischierato dopo i 2 falli prematuri, prende il controllo delle plance sia in attacco che in difesa e con la collaborazione di tutta la squadra Cuneo scappa via. Granda College continua a difendere alla grande e in fase offensiva Giordano detta i tempi con maestria; un suo assist no look per Massa costringe Savigliano a chiamare il secondo time-out in pochi minuti. La terza frazione si chiude con Cuneo a +10 e tutta l'inerzia a suo favore.

Nell'ultimo periodo Cuneo sembra subire un pochino lo sforzo profuso nei quarti centrali; nei primi 3 minuti non riesce a realizzare, ma la difesa continua a tenere e a respingere gli assalti locali, complice anche qualche tiro sfortunato di Savigliano; dopo un inizio tentennante Cuneo improvvisamente riaccelera, mentre Savigliano alza bandiera bianca. La bomba di Rinaudo fissa il risultato finale sul 44-67 per Cuneo.

"Dopo il primo quarto dove abbiamo subito troppo a rimbalzo e sul perimetro, negli altri 3 quarti abbiamo difeso davvero con grande energia ed intensità e questo è il punto di forza da cui dobbiamo partire; molto importante che tutti e 12 i ragazzi abbiano tenuto ottimamente il campo, perchè per pressare e correre c'è bisogno di aver costantemente forze fresche", queste le parole di Coach Griffanti.

PRIMAC SAVIGLIANO - AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: 44 - 67 (21-14; 33-34; 38-48)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Basso 4, Comino 12, Isaia 23, Rosso 2, Ramondetti 8, Orsi 2, Massa 9, Giordano 2, Marabotto, Pavan, Rinaudo 5, Giraudo.