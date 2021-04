Fondazione Crt: semaforo verde per il bilancio 2020 (nonostante il Covid) e per il nuovo Cda

Semaforo verde per il bilancio 2020 della Fondazione Cassa di risparmio di Torino. Un bilancio che va in archivio - all'unanimità, secondo il Consiglio di indirizzo - con un avanzo di esercizio superiore a 55 milioni di euro, un patrimonio netto di oltre 2,27 miliardi, una a quota 144 milioni. Risultati che arrivano al termine di un anno pesantemente condizionato dall’emergenza Covid-19, durante il quale però la Fondazione CRT ha messo complessivamente a disposizione del territorio 65 milioni di euro, tra tradizionali modalità di intervento (per welfare, salute pubblica, contrasto della povertà educativa, ricerca e formazione, arte e beni culturali) e ulteriori iniziative a prevalente contenuto sociale orientate allo sviluppo (social impact investments o mission related investments).