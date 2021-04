Granda e Global: l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi

PROGRAMMA:

Saluti istituzionali:

Aprirà l'incontro Fondazione CRC, alla quale seguiranno i saluti del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del presidente della Camera di Commercio di Cuneo Mauro Gola.



Presentazione della ricerca:

Presenteranno la ricerca il Prof. Marco Mutinelli dell’Università di Brescia, Salvatore Cominu e Michelangelo Filippi di R&P – Ricerche e progetti.



Confronto con le imprese e tavola rotonda:

Oltre alle testimonianze di alcune imprese chiave coinvolte nell’indagine sul campo, i risultati del lavoro saranno commentati nel corso di una tavola rotonda composta da Paolo Merlo (Consigliere Fondazione CRC), Federico Borgna (Presidente Provincia di Cuneo), Gianmaria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo) e Giuliana Cirio (Direttrice Confindustria Cuneo). L’incontro sarà moderato da Maria Latella (giornalista presso Sky TG24, Radio 24, Il Messaggero).

COME PARTECIPARE:

Per partecipare è necessaria l'iscrizione. I dettagli per la partecipazione e il link per collegarsi al webinar verranno inviati via mail agli iscritti il 22 aprile.