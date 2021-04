Quando scegliere la smerigliatrice a batteria

La smerigliatrice a batteria, anche detto frullino, è uno strumento indispensabile all'interno di ogni tipo di laboratorio artigianale, in quanto è un attrezzo versatile che si presta a numerosi utilizzi e al trattamento di una vasta gamma di superfici diverse.

Anche per gli amanti del fai da te, si tratta di un oggetto che non può mancare nel proprio kit, avendo anche un prezzo piuttosto accessibile ed essendo reperibile in qualsiasi punto vendita ben fornito di prodotti da ferramenta.

Questo modello serve essenzialmente a tagliare con precisione ogni tipo di materiale, da quello più morbido a quello più duro, come il legno, il metallo, il marmo e la pietra.

Il frullino angolare può essere alimentato a energia elettrica ma anche a batteria, come andremo ad analizzare nel dettaglio in questo articolo, mettendone in luce i vantaggi rispetto a quelli che prevede l'utilizzo della presa di corrente.

Usando questo strumento è possibile quindi affilare, sgrossare, tagliare, calibrare e perfino lucidare ogni tipo di superficie, arrivando a staccare parti estranee fissate al materiale senza danneggiarlo in alcun modo.

La struttura dell'oggetto si può differenziare per impugnatura e dimensione, che variano in base al modo in cui si intende impiegarlo e alla tipologia di lavoro da portare a termine.

I vantaggi delle batterie

Utilizzare una smerigliatrice a batteria consente in primo luogo di non essere legati in alcun modo alla lunghezza del filo, permettendo di muoversi nello spazio con più agilità senza il vincolo di avere sempre una presa di corrente funzionante in prossimità.

Per questo il dispositivo può essere portato senza problemi all'esterno, prestandosi anche ad essere impiegato all'aria aperta senza la necessità di trasportare il materiale nel proprio laboratorio ma potendo operare anche sul luogo.

Inoltre, il costi sono nettamente inferiori a livello di consumi, prevedendo solo la spesa iniziale delle batterie stesse ma non un impiego costante e continuo di energia elettrica, che si traduce in costi più alti in bolletta alla fine del mese, soprattutto se è un lavoro svolto per molte ore nel corso della giornata.

Se devi pertanto scegliere tra le due tipologie il consiglio è optare sempre per la prima, poiché ti garantirai un maggiore margine di manovra e un impatto minore sulle spese e sull'ambiente, aiutando il pianeta a preservare le fonti non rinnovabili che iniziano a scarseggiare per l'eccessivo utilizzo che se ne fa quotidianamente.

Le caratteristiche della smerigliatrice a batteria

Il frullino a batteria si compone di un corpo centrale e di una serie di dischi circolari, che possono avere un diametro variabile dai 115 ai 230 mm.

Gli stessi assumono una dimensione e una rifinitura differente in base alla loro funzione: quelli per le sbavature, ad esempio, sono rigidi e lisci sulla superficie, mentre quelli per i tagli sono caratterizzati da una consistenza diamantata al tatto.

Per la lucidatura è invece consigliabile utilizzare un'appendice a forma di spazzola, per rendere più delicato il tocco del macchinario e non rovinare il materiale da trattare, così come per la rifilatura di grandi pezzi una mole abrasiva di notevole spessore.

All'interno della sfera è possibile inoltre trovare una parte dentata, adatta soprattutto al trattamento del legno, per rendere più efficiente e affilato tutto il dispositivo.

Se si sta agendo su più materiali contemporaneamente il suggerimento è quello di utilizzare più smerigliatrici a batteria in contemporanea, così da non dover sempre cambiare la parte removibile con quella più adatta all'esigenza specifica del momento.

La potenza dell'attrezzo è variabile e dipende da che tipo di utilizzo se ne fa, se professionale o solamente amatoriale.

Se periodicamente si affrontano lastre in pesante marmo o materiali simili la forza richiesta sarà certamente maggiore.

Il modello a batteria generalmente riesce a raggiungere buoni standard qualitativi e soprattutto a mantenere dimensioni ridotte e compatte, che consentono una presa più salda sullo strumento al momento di dover eseguire lavori di alta precisione.

L'essenziale è sceglierne uno con un manico comodo ed ergonomico, per evitare che l'oggetto possa sfuggire e ferire le persone che si trovano nei paraggi.