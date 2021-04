Scarpe da running: quale modello scegliere

Ormai la corsetta per tenersi sempre in forma è diventata un’abitudine salutare che accomuna tantissime persone. Sono sempre di più infatti coloro che decidono di dedicare un po' di tempo della loro giornata per smaltire i grassi in eccesso e per tonificare il proprio corpo con una rilassante corsetta all’aria aperta. Ovviamente per poter svolgere al meglio questa attività fisica senza percepire dolori o un eccessivo affaticamento è necessario saper acquistare le scarpe adeguate. Le scarpe da running sono essenziali non solo per coloro che praticano questa attività professionalmente ma anche per coloro che si allenano qualche volta a settimana. È fondamentale saper trovare la tipologia di scarpa capace di adattarsi perfettamente al proprio piede, alle proprie caratteristiche fisiche e al proprio modo di correre.

Le diverse categorie di scarpe da running

Nel mercato esistono diverse tipologie di scarpe running uomo , ognuna con le proprie caratteristiche pensate appositamente per una determinata categoria di persone.

Minimaliste A0

Se si è alla ricerca di un paio di scarpe da running uomo ultra leggere per allenarsi ogni giorno, allora è consigliabile acquistare le minimaliste A0. Si tratta di un modello di scarpa molto leggere, in genere arrivano a pesare al massimo 300 grammi, ma non è raro trovare modelli che pesano addirittura la metà. Queste scarpe sono progettate per favorire al massimo il movimento naturale dei piedi e delle sue articolazioni. Gli esperti sottolineano che questo modello riesce a garantire un’ottima posizione biomeccanica del piede e permettono di correggere anche eventuali problemi legati alla postura.

Superleggere A1

Le superleggere A1 sono particolari scarpe da running contraddistinte, come suggerisce lo stesso nome, dal loro peso estremamente ridotto. In genere questo modello viene consigliato per effettuare le sessioni di allenamento o per determinate tipologie di gare. Il loro ottimo livello di ammortizzamento e il ritorno elastico le rendono perfette per i runner veloci che non hanno problemi d’appoggio.

Intermedie A2

Le scarpe intermedie A2 hanno un peso che oscilla dai 240 fino ai 295 grammi e in genere riescono a garantire un ottimo livello di ammortizzamento. Molto spesso vengono utilizzate per affrontare le sessioni di allenamento veloci o in gare contraddistinte dal ritmo moderato. Nel mercato è possibile trovare anche particolari modelli con stabilizzatori mediali pensati per agevolare il controllo della pronazione.

Massimo Ammortizzamento A3

Queste calzature sono ideali per chi vuole acquistare scarpe running uomo estremamente comode. Il loro peso tende a superare i 300 grammi e possiedono un ottimo potere di ammortizzamento. Anch’esse sono molto diffuse per le sessioni di allenamento e vengono consigliate a tutti coloro che hanno un appoggio neutro o supinato. Possono essere utilizzate anche da coloro che utilizzano particolari plantari.

Stabili A4

Queste scarpe sono pensate appositamente per correggere eventuali problemi di pronazione. Normalmente il loro peso può superare i 300 grammi e riescono a garantire un ottimo sostegno ai piedi del corridore. Normalmente sono consigliate anche a chi ha un girovita largo.

Stabili A5

Le stabili A5 sono un modello di scarpe contraddistinte dal loro peso, in genere sono molto leggere, e dai tessuti traspiranti ed impermeabili. Le suole di questo modello sono pensate appositamente per affrontare anche i tracciati più impervi e per garantire un ottimo grado di assorbimento degli urti con il suolo. Se si ha intenzione di andare a correre con ogni situazione climatica e in luoghi con tracciati sconnessi, questo modello è perfetto.

Chiodate A7

Questo modello è rivolto principalmente ai professionisti, nel mercato ci sono tantissimi modelli, incluso quello campestre. Ciò che le caratterizza è il loro peso e volume, entrambi estremamente ridotti, e dai chiodi posizionati sull’avampiede (la grandezza dei chiodi varia a seconda del diverso utilizzo delle scarpe).