Connessioni! Il festival della comunicazione

Dopo aver comunicato i primi grandi ospiti di Connessioni, vi presentiamo altri nomi che parteciperanno al festival della comunicazione cuneese.

L’emergenza sanitaria in atto, purtroppo, non ci ha permesso di fare un’edizione in presenza; sarà quindi un’edizione on line, con ospiti importanti soprattutto del mondo della cultura, del giornalismo e della musica.

Tre giorni in cui tutti gli aspetti della comunicazione e della valorizzazione del territorio cuneese saranno i protagonisti. Oltre 40 ospiti che si confronteranno con differenti argomenti, visioni, idee e tendenze, tra diverse generazioni e prospettive con un obiettivo comune: la comunicazione.

Tra le particolarità, sabato 17 aprile alle ore 16, uno spettacolo sperimentale in presenza in collaborazione con l’Associazione Sifa di Pisa insieme a Cristina T. Chiochia e Federico Bonsignori, con un intervento teatrale/emozionale, “Parole in libertà” in versione on line partendo da una suggestione di Italo Calvino avvero “L’antilingua” al fine di indagare su cosa cambia e cosa no nel bisogno di comunicare. Come funziona? Per partecipare bisognerà inviare una mail associazionesifa@live.it e si riceverà un link per partecipare su piattaforma zoom. L’evento sarà in diretta streaming e la partecipazione è gratuita.

Importanti sono state le collaborazioni con il Progetto H.A.R. di Cuneo e Auditorium Varco, che hanno contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici del festival.

Gli intervistatori: un grande grazie a chi ha aiutato Connessioni a contribuire ad accogliere gli ospiti di questa edizione, Elio Parola, Zaira Mureddu, Mathis Massimo, Gianpaolo Marro, Mario Bosonetto, Piero Dadone, Luisella Mellino, Luca Robaldo, Giorgio Chiesa, Oberdan Bondi, Emanuele delle Fave, Silvia Fea, Fabrizio Biolè, Fabio Rubero, Irene Botto, Marco Bolmida, Iuri Califano, Giorgia Cardillo, Alessia Bertolotto, Roberto Audisio, Gianmaria Gerbotto.

L’evento è realizzato grazie anche al contributo della Fondazione CRC ed è patrocinato dalla Regione Piemonte e Comune di Cuneo.

Per visionare gli incontri, invitiamo a registrarsi sul canale Facebook @connessionifestival e collegarsi sul canale Youtube di Connessioni; inoltre, potrete visionare le ultime informazioni sulla manifestazione e sugli ospiti sul sito www.connessionifestival.it





Ulteriori ospiti di Connessioni 2021

Roberto Giacobbo: giornalista, scrittore, conduttore, autore televisivo e anche documentalista. Misteri ed enigmi sono il suo chiodo fisso. Tra i programmi di cui è noto e apprezzato, Voyager e Freedom-oltre il confine. Curo inoltre i contenuti del canale Focus. Parlerà inoltre del suo ultimo libro “Storia alternativa del mondo”.

Gene Gnocchi: comico, conduttore televisivo, cantante e scrittore. Esordisce allo Zelig ma il successo lo ottiene lavorando nei programmi tv, Mai dire Gol e Quelli che il calcio oltre a Striscia la notizia. Pubblica numerosi libri, a Connessioni presenterà il suo nuovo lavoro “Il petauro dello zucchero”.

Bruno Pizzul: Una tra le voci più importanti del calcio italiano, giornalista, ex calciatore, telecronista delle partite della Nazionale dal 1986-2002. Rimasto nel cuore degli italiani con la sua voce inconfondibile.

Federica Cacciola: alias Martina dell’Ombra de Broggi de Sassi, attrice che viene dal mondo del teatro costruendosi un personaggio “svampito e ignorante” che interpreta, influencer con migliaia di follower, è stata nel 2019 a fianco di Serena Dandini in Stati Generali in onda sulla Rai.

Arianna Porcelli Safonov: attrice comica, conduttrice di format Tv e autrice di monologhi di stand-up comedy e cabaret.I suoi video raccolgono migliaia di follower. Dedicherà a Connessioni un suo monologo.

Toni Capuozzo: giornalista, scrittore, blogger e conduttore televisivo. Diverse le partecipazioni a Mixer con Minoli e Terra! Settimanale del TG5. Parlerà anche del suo ultimo libro “Lettere da un Paese chiuso”.

Pietro Dutto: cuneese, appartiene al Gruppo Sportivo Fiamme Oro-Polizia di Stato, tra i migliori biathleti in Italia e rappresenta la nazionale in competizioni internazionali, Coppa del Mondo e Campionati Mondiali. Piazzato nei migliori 10 in Coppa del Mondo.

Mirko Casadei: cantante e musicista e leader dell’Orchestra Casadei. Figlio di Roul Casadei, recentemente scomparso, autore di Romagna mia e di oltre 1000 brani.

Andrea Mingardi: musicista e cantautore, molte le partecipazioni a Sanremo e autore di grandi successi con grandi collaborazioni con Mina, Vanoni, Mogol.

Gino Vignali: Luigi Vignali, noto anche come Gino e Michele, scrittore, autore televisivo e teatrale. Conosciuto per essere stato autore di Drive-in, Emilio, tour di Paolo Rossi e Zelig. Fondatore dell’agenda Smemoranda e della serie “Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano”.

Matteo Romano: cuneese, cantante divenuto famoso per il primo singolo “Concedimi” certificato oggi disco di platino con oltre 17mln di stream. Nel 2021 torna con un nuovo singolo “Casa di Specchi”. Matteo è anche molto seguito su Tik Tok con oltre 4,7mln di follower.

Marco Ligabue: cantautore emiliano, fratello di Luciano, ha realizzato diversi album musicali, l’ultimo “Tra via Emilia e blue jeans”. Presenterà il suo primo libro “Salutami tuo fratello-cronache spettinate di un rocker emiliano”.

Roberto Audisio: Design professionista, è Capo delegazione Fai di Cuneo e responsabile comunicazione per il Piemonte e Valle d’Aosta per il FAI, affronterà l’ultimo importante traguardo raggiunto da Fai, “La Ferrovia delle Meraviglie.

Vanda Bonardo: cuneese, ambientalista, ha pubblicato numerosi articoli sulle questioni ambientali, consigliere CNPI (Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione), membro dell’Assemblea Nazionale dei Delegati di Legambiente e dal 2021 è responsabile nazionale Alpi.

Magasin du Cafè: gruppo nato dall’unione di Davide Borra, Luca Allevi, Mattia Floris e Alberto Santoru. Spaziano su diversi stili musicali, mischiano col rock, il jazz, la fusion, affronteranno la particolare situazione che oggi colpisce la musica e del loro ultimo album “Samsara” uscito nel 2020.

Alessandro Pessinotto: scrittore, traduttore e insegnante, pubblica libri di narrativa definiti romanzi polizieschi, viene insignito del Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane. A Connessioni presenterà il libro “Raccontare”.

Mario Giuliacci: colonnello, metereologo e personaggio televisivo. Si occupa di meteorologia su quotidiani come Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, contribuisce alla fondazione del Centro Epson Meteo e conduce dal 1997 al 2010 le previsioni del tempo su TG5. E’ docente di meteorologia presso l’Istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo.

Incontro con imprese cuneesi: un incontro con le imprese cuneesi per discutere sull’attuale situazione aziendale e sulla comunicazione, alla presenza di Merlo, Agrimontana, Valgrana e insieme a Giorgio Chiesa per Federalberghi e consigliere Camera Commercio oltre a Giuliana Cirio direttrice di Confindustria.





Ospiti di Connessioni 2021 già comunicati

Gianfranco Vissani: popolare chef, divenuto famoso grazie alle partecipazioni televisive da Uno Mattina a Masterchef 5, a LA Prova del Cuoco, Linea Verde sia come ospite che come conduttore. L’Espresso gli assegna 3 cappelli, designandolo primo assoluto, posizione che conserva ancora oggi. Ha due stelle Michelin da anni.

Paolo Crepet: noto psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista in varie trasmissioni tv. A Connessioni presenterà il suo ultimo libro “La fragilità del bene”.

Paola Marella: architetto ma principalmente un’agente immobiliare, ricordata per i suoi capelli grigio scuro con due ciocche bianche, è conosciuta in tv per programmi in onda su Sky e Real Time: Cerco Casa Disperatamente e Vendo Casa Disperatamente, Welcome Style.

Franco Nembrini: laureato in Pedagogia, insegnante, inizialmente di religione, poi nelle scuole statali fino a Rettore del centro scolastico “La Traccia”. Sua grande vocazione è insegnare italiano negli istituti tecnici oltre che la sua grande passione per “Dante”. A 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, Nembrini presenta il suo nuovo libro “Purgatorio”.

Federico Poggipollini: Capitan Fede, in molti lo conoscono come il chitarrista di Luciano Ligabue, ma la sua carriera è iniziata molto prima con i Litfiba e successivamente inizia anche una carriera da solista. Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo a fianco di Annalisa. Presenta “Varietà”, suo ultimo lavoro scritto con Lavezzi e Mogol con la voce e partecipazione di Gianni Morandi.

Fabio Balocco: avvocato e blogger per il Fatto Quotidiano, scrittore di numerosi libri. Presenterà il suo ultimo libro “Belle persone”.

Ylenia di Radio 105: amatissima dal grande pubblico on-air, piena di talento, humor ed energia. È la voce di Radio 105, seguita da numerosi giovani.

Lorenzo Tosa: giornalista, da anni si occupa di comunicazione politica e social. Collabora con “The Post Internazionale” e in Francia con “Radici”. Oltre 350mila follower e 18 milioni di persone raggiunte ogni mese, la sua pagina è la terza più seguita in Italia che lo rende uno degli influencer più seguiti. Presenterà il suo ultimo libro “Un passo dopo l’altro. Viaggio nell’Itlaia che resiste, nonostante tutto”.

Laura Ravaioli: Il volto femminile di Gambero Rosso Channel, format dedicato uno dei più seguiti sul canale tv. Le ricette di Laura sono semplici e veloci, come rendere piacevole cucinare.

Claudio Lauretta: imitatore, attore e comico visto a Striscia la notizia, Zelig, Le Iene, Colorado, Italia’s Got Talent. Imitatore di numerosi personaggi: Pozzetto, Vissani, Sgarbi, Grillo, Bisio, Matteo Renzi e molti altri. Sua la voce su Radio Deejay nel cast di Ciao Belli.

Bruno Bozzetto: disegnatore specialmente quello animato. Il suo più popolare dei caratteri inventati è il piccolo Sig. Rossi, un signore di mezza età che incarna l’uomo medio. Si avvicina al cinema d’animazione e successivamente realizza e produce lungometraggi vincendo diversi premi.

Marco Porticelli: voce storica di Radio Monte Carlo.

Giulia Brazzale: produttore e regista, laureata in psicologia, è autrice di opere selezionate e premiate in vari festival internazionali di cinema, ha scritto e diretto alcuni lungometraggi. Presenterà il suo ultimo lavoro “Amore Fluido”, una web-serie in pillole che unisce due grandi piaceri della vita: l’Amore e il Vino. Ogni episodio prende il nome di un vino.

Mario Calabresi: giornalista, è stato direttore responsabile de La Stampa e successivamente de la “Repubblica”. Dal 2020 cura una nuova iniziativa editoriale, scrivendo reportage che si possono leggere direttamente dal suo sito. Scrittore di doversi libri, presenterà il suo ultimo lavoro “Quello che non ti dicono”.

Irene Borgna: nata a Savona ma si è trasferita in Valle Gesso, dove segue il progetto di ricerca sul lupo e accompagna escursionisti in montagna. Presenta il nuovo libro “Cieli neri” – come l’inquinamento luminoso ci sta rubando la notte.

Luca Mercalli: metereologo, climatologo, divulgatore scientifico e accademico, noto al pubblico televisivo per la partecipazione alla trasmissione Che tempo che fa. Giornalista e opera nel settore del giornalismo scientifico. Presenterà inoltre il suo nuovo libro “Il Clima che cambia”.

Cristina Giordana: cuneese e mamma di Luca Borgoni deceduto sul Monte Cervino nel luglio 2017. Ha discusso, suo malgrado, la tesi del figlio Luca alla Facoltà di Scienze Biologiche. Insegna matematica e scienze, ha scritto il libro “Portami Lassù” pubblicato da Mondadori.

Enrico Camanni: scrittore e giornalista, è stato redattore capo della Rivista della Montagna e della rivista L’Alpe e collabora con La Stampa. Alpinista molto attivo sulle Alpi dove ha aperto una decina di vie nuove, è membro del Gruppo Alta Montagna.

Antonio Padellaro: giornalista, lavora per ANSA e il Corriere della sera, vice-direttore de L’Espresso, è stato direttore de l’Unità e de Il Fatto Quotidiano. E’ ospite fisso a Otto e mezzo su La7, condotto da Lilli Gruber. Scrittore di numerosi libri.

Maurizio Arduino: psicologo, psicoterapeuta e specialista in psicologia clinica. Responsabile Coordinamento sull’autismo presso l’ASL di Mondovì. Fa parte del Tavolo Nazionale Autismo presso il Ministero della Salute.

Loredana Lipperini: giornalista, scrive sulle pagine culturale de La Repubblica. Scrittrice di numerosi libri tra cui il romanzo gotico Esbat pubblicato da Feltrinelli. Conduttrice televisiva su Rai 3 dove ha condotto il programma Confini.

Pietro Ubaldi: doppiatore, conduttore televisivo, cantante, autore televisivo e attore. Conosciuto per il doppiaggio di Hector Barbossa dei Pirati dei Caraibi, Spongebob ed è stato tra gli autori di Bim Bum Bam.

Fabrizio Pasi: giudice e presidente vicario della Corte d’appello di Torino e presidente della I° Corte d’assise d’appello di Torino.

Fabio Concato: cantautore italiano, tra i suoi brani più conosciuti Domenica bestiale, Rosalina, Fiore di maggio. Nel 2021 ha pubblicato l’ultimo suo album “Musico Ambulante”.

Per info complete ospiti www.connessionifestival.it/ospiti

Sito internet www.connessionifestival.it