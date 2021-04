Aggressione alla troupe Mediaset, FDI Cuneo: "Fatti gravissimi. Più sicurezza e tutela del diritto alla proprietà"

Fratelli d’Italia ha appreso con sconcerto della vile e violenta aggressione condotta ieri sera, a Cuneo, ai danni della troupe televisiva di Mediaset da parte di un cubano di 30 anni, durante un tentativo di intervista relativo ai “ladri di case”, tema che è diventato ancora più grave durante questo periodo di Covid. Immediata la reazione dei vertici del partito.



“L’episodio, di una ferocia inaudita, è gravissimo. Non è accettabile che Cuneo diventi teatro di scene degne del Far West” - commenta il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni, che aggiunge - “Questo gesto sconsiderato mostra a tutti due gravi problemi: se da un lato, nulla è stato fatto per impedire ai cosiddetti “ladri di case” di prendere possesso di abitazioni altrui, senza alcun diritto e in modo prevaricatore, dall’altro è palese che il problema sicurezza nella nostra città sta diventando dirompente. Dov’è la Giunta Borgna? Perché siamo arrivati a questi estremi?”



“Lo sconcerto e la paura sono i primi sentimenti che mi sono soppravvenuti nell'apprendere della aggressione subita dalla troupe di Mediaset, alla quale rivolgo piena solidarietà. Cuneo sta veramente diventando una città invivibile? Cuneo accetterà con rassegnazione l'essere additata quale "città violenta"? No, sono certa che la assoluta totalità dei cuneesi sia brava gente, siamo un popolo tranquillo, operoso e che ama visceralmente la sua terra. Cuneo è sempre stato un

importante esempio di inclusività e di accoglienza, ma in questo caso serve un serio "giro di vite" da parte dell'attuale Amministrazione comunale. Necessita una particolare attenzione alla prevenzione perché anche una tranquilla città dove crescere la propria famiglia serenamente, può, in fretta, trasformarsi in un luogo insicuro. Voglio veramente augurarmi che presto Cuneo possa ritornare a vivere la sua quotidianità con la serenità e la sicurezza che i cittadini meritano

e che l'attuale Amministrazione pare aver dimenticato a fronte di troppe promesse mai mantenute e “distrazioni” rispetto ai veri bisogni di sviluppo che merita una città capoluogo cosi straordinaria come la nostra” sostiene l’Onorevole Monica Ciaburro.



“Purtroppo è inevitabile che si arrivi a questi estremi, frutto delle politiche fallimentari della sinistra, che ha trascurato troppo a lungo la sicurezza della città e che non è stata in grado di proporre una soluzione concreta a fenomeni gravi quali i “furti di case”. Ci attiveremo subito per proporre azioni forti a tutela dei cittadini, che comprensibilmente sono rimasti turbati da questo evento che ha ben pochi precedenti nella nostra città. Il diritto alla proprietà, sancito dalla nostra Costituzione, è un valore fondamentale al quale non permetteremo mai di venire meno! Se la Giunta c’è, batta un colpo” commenta il Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni.



“Da anni Fratelli d’Italia chiede la riqualificazione delle aree intorno alla stazione ferroviaria, tra cui anche Corso IV Novembre. Fino ad ora, solo promesse e nessuna azione concreta. I cittadini sono stufi: quando pensiamo di rendere di nuovo fruibile alla città un’intera zona così trascurata? Penso anche a Corso Giolitti e all’area dell’Ospedale. Cuneo merita molto di più” dichiara Massimo Garnero, capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia.



“Presenteremo immediatamente una interpellanza in consiglio comunale per chiedere

chiarimenti sulla vicenda. Non lasceremo correre: la Giunta Borgna deve assumersi le proprie responsabilità” conclude il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Alberto Coggiola.