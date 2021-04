Dronero: la “cordata benefica” per Luca sta per toccare i 9000 euro

Sanno le persone: non cura il dolore, nemmeno può alleviarlo. È un esserci però, concreto e di intrascurabile necessità, un gesto da tutti molto sentito.



Luca ha 16 anni. Rimasto orfano 6 anni fa della madre, un mese fa gli è morto il padre. Due lutti, entrambi accaduti improvvisamente.



La mamma di Luca era segretaria presso la Pro Dronero, mentre il papà, sempre nella Pro Dronero, era un ex allenatore del settore giovanile ed un ex collaboratore nella prima squadra (in qualità di magazziniere). Luca qui aveva giocato a calcio e negli anni è sempre stato legatissimo a questa realtà dronerese.



E proprio la Pro Dronero si è mossa, attivando una raccolta fondi a sostegno del giovane.

Così Corrado Beccacini, il presidente: "Desideriamo ringraziare tutti. Un gesto bellissimo, commovente, è stata la "cordata" di persone che hanno voluto rimanere anonime, raccogliendo quasi mille euro in una sola tranche per esprimere concretamente tutta la loro vicinanza a Luca, il ragazzo di Dronero a cui tutti vogliamo così bene!"



Luca ora si divide tra San Rocco di Bernezzo, dove abitano i parenti della mamma, e Villar San Costanzo, dove invece vive sua madrina.



Segue grato il donare per lui da parte delle tante persone. La cifra devoluta attualmente sta raggiungendo i 9.000 euro.



Per quanti avessero piacere di devolvere il loro aiuto a Luca, è possibile donare cliccando QUI oppure contattare telefonicamente il direttore generale della Pro Dronero, Mauro Maisa (3384542839) o la segretaria del settore giovanile Ramona Epifani (3297115687).