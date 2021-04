TIMEOUT: il punto sul Campionato di serie A2 Femminile! La Roma non sbaglia un colpo; Cadono Mondovì, Vallefoglia e Pinerolo; Ravenna ad un passo dal “paradiso”

E’ stato un week-end ricco di sorprese quello appena vissuto in serie A2 Femminile. Nella Pool Promozione continua la marcia dell’Acqua & Sapone Roma verso la promozione diretta in serie A1. La squadra di coach Cristofani ha superato la Omag San Giovanni in Marignano con un perentorio 3-0. Roma trascinata dai colpi delle varie Decortes (13), Papa (11) e Rebora (9).

Laziali che ora godono di un doppio vantaggio, quello di avere due punti in più rispetto la prima inseguitrice Mondovì, oltre a quello di dover giocare una gara in più rispetto la formazione monregalese. A proposito di Lpm Bam Mondovì, le Pumine di Delmati sono incappate nella prima sconfitta interna stagionale ad opera della Cbf Balducci Macerata (1-3). Un passo falso che per le Pumine arriva dopo aver ottenuto 13 vittorie consecutive al PalaManera tra campionato e coppa Italia.

Le marchigiane di coach Paniconi hanno messo in bella mostra una difesa solida e un attacco che ancora una volta ha eletto come protagonista la polacca Aleksandra Lipska (30). Attacco monregalese meno efficace del solito, nonostante l’ottima performance di Alice Tanase (17). Per le ragazze di coach Delmati si complica la corsa alla promozione diretta, anche se i risultati sorprendenti dell’ultimo turno suggeriscono di continuare a credere in una rimonta ardua, ma non impossibile.

Passo falso anche per la Megabox Vallefoglia, che sul campo della Sigel Marsala ha conosciuto la seconda sconfitta esterna della Pool Promozione, sempre per 3-1. Le siciliane, trascinate da una super Giorgia Mazzon (22) e da una strepitosa Sara Caruso (13), sono riuscite ad imporre il proprio gioco, meritando appieno la conquista dell’intera posta in palio. Nelle padrone di casa da segnalare le ottime performance anche di Aurora Pistolesi (14) e Sveva Parini (10), mentre nel Vallefoglia le principali insidie sono venute dai colpi di Alice Pamio (20), Rachael Kramer (15) e da Lucia Bacchi (14).

Inatteso scivolone per l’Eurospin Pinerolo, sorpreso in casa dal Volley Soverato per 1-3. La squadra di coach Marchiaro è incappata in un’autentica giornata storta, senza con questo sminuire l’impresa compiuta dalle calabresi, che hanno potuto contare su una Shields (21) in gran forma. Chi invece sembra non riuscire a superare il momento di difficoltà è il Cuore di Mamma Cutrofiano, sconfitto nettamente in casa del Green Warriors Sassuolo per 3-0. Emiliane che grazie a questo successo accendono la lotta per l’accesso ai play-off, dove tutto è ancora possibile.

Nella Pool Salvezza, l’Olimpia Conad Ravenna è ad un passo dalla vittoria della Pool, che significherebbe accesso ai Play-off. La squadra di coach Simone Bendandi ha vinto anche in casa del Club Italia Crai (1-3) ipotecando di fatto il primo posto. Ravenna che non può più essere raggiunto dalla Futura Busto Arsizio, ma che ha bisogno ancora di una vittoria (anche al tie-break) per avere il conforto della matematica. Futura che ha superato in casa la Itas Martignacco (3-1), sfoderando una splendida prestazione della statunitense Rebecca Latham (26), ma che avendo a disposizione solo un match non può più raggiungere la testa della classifica.

Le uniche squadre che sulla carta possono ancora contrastare la leadership della Pool Salvezza sono la Itas Martignacco e il Cda Talmassons, ma al momento appare difficile immaginare un crollo dell’Olimpia Ravenna. Giochi quasi fatti in testa, ma anche in coda, con la vittoria ottenuta dalla Ipag Montecchio sul campo dell’Exacer Montale (1-3) che ha il sapore di un verdetto quasi inappellabile. Il successo ottenuto dalla formazione vicentina, che dovrà giocare una gara in più rispetto al Montale, pone un divario di quattro punti tra le due formazioni che oggi appare difficilmente colmabile.

Da segnalare, infine, le due vittorie ottenute in 24ore, sempre per 3-0, dal Cda Talmassons nel doppio confronto giocato sul campo del Geovillage Hermaea Olbia. Da ricordare che domani sono in programma due autentici big-match validi come recuperi della Pool Promozione: A&S Roma-Megabox Vallefoglia ed Eurospin Pinerolo-Cbf Balducci Macerata.

RISULTATI 3^ GIORNATA DI RITORNO – POOL PROMOZIONE

A&S Roma S.G.Marignano 3-0 Lpm Mondovì Cbf Macerata 1-3 Eur. Pinerolo Volley Soverato 1-3 Sigel Marsala Meg. Vallefoglia 3-1 G.W. Sassuolo Cdm Cutrofiano 3-0

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 A&S Roma 5 56 2 Lpm Bam Mondovì 6 54 3 Meg. Vallefoglia 4 47 4 Cbf Macerata 6 46 5 Eur. Pinerolo 5 44 6 Sigel Marsala 5 43 7 Cdm Cutrofiano 6 38 8 G.W. Sassuolo 5 37 9 Volley Soverato 7 37 10 S.G. Marignano 3 33

4^ GIORNATA DI RITORNO – POOL PROMOZIONE

Meg. Vallefoglia A&S Roma - S.G. Marignano Lpm Mondovì - Cdm Cutrofiano Eur. Pinerolo - Volley Soverato Sigel Marsala - Cbf Macerata G.W. Sassuolo -

RISULTATI 3^ GIORNATA DI RITORNO - POOL SALVEZZA

Club Italia Crai Olimpia Ravenna 1-3 G.H. Olbia Cda Talmassons 0-3 F. Busto Arsizio I. Martignacco 3-1 Exacer Montale Ipag Montecchio 1-3

RIPOSA: Barricalla Cus Torino

LA CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 O. Ravenna 7/10 41 2 F. Busto Arsizio 7/8 35 3 Martignacco 6/10 31 4 Cda Talmassons 6/10 30 5 G.H. Olbia 6/8 27 6 B. Cus Torino 5/8 23 7 Club Italia Crai 2/8 19 8 Ipag Montecchio 7/10 12 9 Exacer Montale 6/8 8

4^ GIORNATA DI RITORNO - POOL SALVEZZA

Exacer Montale Itas Martignacco - G.H. Olbia Olimpia Ravenna - B. Cus Torino Cda Talmassons - Club Italia Crai Ipag Montecchio -

RIPOSA: Futura Giovani Volley Busto Arsizio