Volley maschile Serie B: Savigliano non molla mai, vittoria al tie-break in casa del PVL

E' un Gerbaudo Savigliano che non molla mai e dalle sette vite quello che si impone al tie-break in casa della forte squadra del PVL (imbattuta finora in casa) dove, al netto dei recuperi, c'è in palio il primo posto del girone, importante per la griglia dei play-off promozione.

Diagonale palleggio-opposto composta da Vittone e Ghibaudo, centrali Ghio e Gonella, in banda capitan Bossolasco e Dutto, libero Gallo. Ottimo l'approccio nel primo set dove dopo un inizio in equilibrio, il Gerbaudo non commette errori, lucida in ricezione ed in difesa ed incisiva in attacco e si aggiudica il set 25-22. La reazione del PVL non si fa attendere e complice un leggero calo di tensione tra le file biancoblu, la determinazione dei torinesi mette in grande difficoltà gli ospiti e nonostante gli avvicendamenti di Garelli (buona la sua prova in ricezione e difesa) al posto di Dutto in difficoltà in seconda linea e di Rabbia in ottima forma nel ruolo di libero, il trend del secondo e del terzo set non cambia più ed i torinesi si portano in vantaggio per 2 a 1.

La forza dei ragazzi di Bonifetto si manifesta nel quarto set, con il sestetto di partenza, dove Vittone trova un ottimo capitan Bossolasco autentico mattatore in attacco (con ben 23 punti in totale, superato soltanto dal solito Ghibaudo con 25) e con efficaci primi tempi con Ghio (efficace anche al servizio). Garelli rileva Dutto per dare consistenza alla ricezione e da segnalare gli ingressi del giovane Cravero per sfruttare le sue doti al servizio.

Si va al tie-break decisivo: equilibrio fino al 6 a 6, ma il Gerbaudo va al cambio campo in vantaggio 8 a 6. I torinesi non demordono e si ritorna in parità 12 a 12. I padroni di casa sprecano la palla del sorpasso. Non commette più errori la squadra saviglianese che dopo 117 minuti di intensa pallavolo si aggiudica l'incontro, con grande soddisfazione sia degli allenatori, in primis Bonifetto, per la grande reazione della squadra dopo il terribile terzo set, e della dirigenza presente al completo al seguito.

La classifica del girone A1 vede Savigliano terminare la prima fase in testa con 22 punti, tre di vantaggio sul PVL che deve recuperare però due incontri rinviati causa COVID entrambi contro l'Acqui Terme. Al termine di tutti i recuperi anche del girone A2 si conoscerà il nome dell'avversario da incontrare il 12 e 15 maggio.

PVL Cerealterra Ciriè 2

GERBAUDO VOLLEY SAVIGLIANO 3

GERBAUDO: BERGESIO N., BOSSOLASCO F. (23), CAULA M., CRAVERO S., DUTTO F., GARELLI M. (2), GALLO D. (L), GHIBAUDO G. (25), GHIO G. (9), GONELLA A. (7), MANCA I., MAROCCO L., RABBIA P. (L), VITTONE A. (4)

Allenatori: BONIFETTO R., BRIGNONE M.

Dirigente: BOSSOLASCO S.