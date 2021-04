"La scuola non è partita, ma noi dobbiamo pagare l'abbonamento settimanale a prezzo pieno?"

Gentile Direttore,

le scrivo perché vorrei far conoscere la mia situazione (e di molti altri) di genitore di un alunno frequentante le scuole superiori che però non abita in città, ma in una frazione di un paese. Premetto che non contesto il fatto di tenere la scuola chiusa e mandare avanti un programma scolastico in DAD, né tantomeno contesto le aziende di trasporto che stanno facendo il massimo per il periodo che stiamo attraversando. Quello che contesto sono le tempistiche e le modalità con cui si comunica a noi genitori l'apertura e poi la revoca della frequenza scolastica.

Per raggiungere la scuola alle 8 del mattino mio figlio parte con l'autobus alle 6:45 circa, per far ritorno alle 14:40 a casa. Il dubbio è sempre stato sul fare un abbonamento, mensile o settimanale che fosse; a livello famigliare c'è una bella differenza economica nell'acquistare un abbonamento rispetto al pagamento giorno per giorno della tratta.

Domenica una flebile luce si accende: una circolare scolastica dove si comunicava l'avvio delle lezioni in presenza a partire da martedì 13 aprile e per tutta la settimana, per poi alternarsi con altre classi. Bene. Lunedì si parte alla ricerca della rivendita per fare l'abbonamento settimanale (costa il 50% in meno rispetto all'acquisto di cinque giorni di corse), ma già dal mattino si sono fatte avanti le prime avvisaglie di permanenza in zona rossa, e al pomeriggio è arrivata direttamente la conferma, con una nuova circolare.

Il fatto è che l'azienda trasporti non rimborsa nulla in quanto l'abbonamento è stato utilizzato un giorno. Le sembra corretto? E tra fine aprile, maggio e giugno pensa che non succederà nuovamente?

A questo punto perché la Regione Piemonte non s'impegna a garantire il trasporto gratuito fino a fine lezioni per tutti gli studenti in possesso di carta trasporti che abbiano almeno fatto in questo anno l'uso della tessera (così potremmo anche discriminare chi usa effettivamente i trasporti da chi ha solo la tessera ma non la utilizza): così se si decide che la scuola è aperta, si viaggia, altrimenti si sta a casa.

Grazie,