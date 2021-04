Chi taglia i prati di Alba? Gara da 200mila euro va deserta, il Comune corre ai ripari

La gara va deserta e il Comune fa ammenda. E’ quanto accaduto nella capitale delle Langhe, scopertasi in ritardo nei primi passaggi di sfalcio e trinciatura dei circa 370mila metri quadrati di prato presenti in diverse decine di aree comunali disseminate sul territorio cittadino.



Una superficie sicuramente rilevante, che comprende i prati presenti nei parchi pubblici, presso le scuole, nei giardini delle case popolari e all’interno di aiuole e spazi che affiancano le principali strade, mentre non comprende gli ulteriori 50mila metri delle tre aree cimiteriali e del "Percorso Vita" di San Cassiano, concesse in convenzione a società che ne curano la manutenzione ordinaria.



L’Amministrazione comunale gestisce le prime affidandone il periodico sfalcio a ditte che si aggiudicano la gestione del servizio tramite gara pubblica – mentre altre specifiche commesse riguardano cura e potature di fiori e piante.



Il caso ha voluto che la gara che avrebbe dovuto definire l'incarico di quest’anno – bandita nello scorso gennaio con scadenza in marzo, teoricamente in tempo per i primi interventi primaverili, si spiega dal Comune – sia andata inaspettatamente deserta. Nessuna ditta insomma si è candidata a effettuare il periodico taglio dei prati per una base d’asta che il Comune aveva mantenuto identica a quella prevista dodici mesi prima: 200mila euro.



Troppo pochi, viene da pensare, vista la nulla risposta arrivata dagli addetti ai lavori. O troppo occupati i giardinieri dell’Albese, evidentemente.



Come che sia, le piogge degli ultimi giorni ci hanno messo lo zampino, accelerando la crescita dell’erba e innescando puntuali le critiche rivolte al Palazzo per quella che a molti può essere sembrata una colpevole mancanza di attenzione nella cura di quel verde la cui diffusione, per unanime riconoscimento, è un’apprezzata prerogativa ai piedi delle cento torri.



A spiegare le ragioni del temporaneo disservizio l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio: "Abbiamo dovuto attivare una soluzione di emergenza, che da lunedì è pienamente operativa. Gli sfalci ora sono partiti, partendo dalle scuole, per poi passare ai parchi, e poi alle aiuole. Ci stiamo organizzando per bandire nuovamente la gara – dice ancora Reggio –. Cerchiamo di agire con la massima tempestività in modo che il disagio percepito sia minimo".



C’è da aspettarsi che il nuovo bando prevede un corrispettivo di partenza aggiustato all’insù, evidentemente. Chi volesse attrezzarsi con tagliarba, carriola e rastrello è avvisato.