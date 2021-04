Stazione di Savigliano, Gabusi: "RFI prevede la cantierizzazione dei lavori nel 2023"

"Attualmente RFI prevede la cantierizzazione degli interventi nella stazione di Savigliano nel 2023 e credo che si debba essere trasparenti con le Amministrazioni comunali nello spiegare che, come spesso accade per i lavori pubblici, in un cronoprogramma c’è qualcuno che arriva prima e qualcuno che arriva dopo" così l'assessore Marco Gabusi ha risposto all'interrogazione presentata in Regione dal consigliere pentastellato Ivano Martinetti sulla questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche alla stazione ferroviaria di Savigliano. Interventi che, come ha sottolineato Gabusi, rientrano nel programma nazionale "500 stazioni" e che prevedono l’innalzamento dei marciapiedi di circa 30 cm per consentire l’accesso al treno in autonomia anche agli utenti con mobilità ridotta, oltre all’installazione di ascensori per l’accesso ai binari.

L'assessore ai trasporti ha però ribadito come la questione non dipenda dalla regione o dagli Enti locali in quanto programma per l'appunto nazionale. "In questo programma per il Piemonte rientrano 48 stazioni. È evidente che una tale mole di lavoro porta con sé un po’ di ritardo in questo periodo di emergenza sanitaria - spiega nella nota stampa Gabusi -. Il Comune di Savigliano ha fatto bene a chiedere di procedere tempestivamente, ma è anche vero che non si può fermare un altro lavoro per fare andare avanti questo - e precisa -. Non si tratta perciò di mancata volontà da parte di RFI o di scarsa attenzione, ma di una mole di lavoro davvero ampia rispetto alle 48 stazioni in Piemonte. Quindi, la Regione, pur interfacciandosi con RFI per molte altre problematiche, su questa materia può incidere poco. RFI si è perciò data un cronoprogramma che prevede l’intervento a Savigliano nel 2023".

In questi giorni, sono diverse le forze politiche che si sono mosse per portare l'attenzione sulla problematica che impedisce l'accesso ai disabili ai binari della stazione saviglianese, tra questi il consigliere Marco Racca (Lega) e la deputata Chiara Gribaudo (Pd).