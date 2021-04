Nuovo titolo tricolore per il cuneese Diego Colombari, laureatosi campione italiano di handbike nella categoria MH5.

Ancora un risultato importante per il portacolori della Polisportiva P.A.S.S.O., tra gli oltre 170 atleti al via della “Due Giorni del Mare” svoltasi a Ronchi di Massa, in Toscana.

Colombari ha completato la sua prova in 1:06:42 lasciandosi alle spalle Mirco Bressanelli, Tiziano Monti e gli altri rivali.

La manifestazione è stata organizzata dalla Asd Ciclo Abilia.

