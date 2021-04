Bra dice addio alla storica maestra Maria Busso, aveva 90 anni

Aveva cresciuto intere generazioni di braidesi, insegnando loro i valori educativi più puri, oltre che formandoli tra i banchi di scuola. Bra dice addio a Maria Sciolla, conosciuta da tutti come la “maestra Busso”, scomparsa martedì 13 aprile, all’età di 90 anni.

In tantissimi la ricordano arrivare alla scuola elementare della Veneria, in largo Europa, un sorriso gentile per tutti, con la fermezza che il ruolo di insegnante elementare impone, ma sempre con grande dolcezza e amore per il suo lavoro e per i suoi alunni.