Come truccarsi con l’arrivo del caldo

Con l’innalzamento delle temperature le esigenze della pelle cambiano ed anche in fatto di trucco non è possibile continuare ad utilizzare gli stessi prodotti. Scopriamo insieme che cosa fare per non avere un make-up pensate ed una pelle stressata!

Ecco come sostituire il fondotinta durante l’estate

Come potrai ben immaginare, con l’arrivo della bella stagione è fondamenta cambiare le proprie abitudini in fatto di skincare e di make up, poiché la pelle inizia ad avere esigenze completamente diverse. Se, in inverno, selezioniamo creme che possono offrirci maggiore idratazione, in estate è fondamentale puntare molto su prodotti bio di makeup che non appesantiscono la pelle e, al tempo stesso, ci fanno sentire comode pure quado le temperature si fanno più calde. Il trucco biologico, difatti, è spesso arricchito da ingredienti rispettosi del nostro ambiente, ma soprattutto rispettosi della nostra cute. In questo modo, difatti, non si dovrà temere di ritrovarsi con la pelle arrossata o, peggio ancora, con qualche eritema per via di prodotti eccessivamente pesanti. L’esposizione al sole d’altronde può giocare dei brutti scherzi! Ad ogni modo, la tua prima necessità sarà quella di sostituire il vecchio mascara con un prodotto più idoneo per l’estate: una crema colorata biologia, per esempio, potrà fare senz’altro al caso tuo. Ricordati però di sceglierne uno che abbia inclusa anche la protezione solare. In alternativa, invece, potrai acquistare un altro prodotto da spruzzare direttamente sulla pelle per creare la giusta barriera ai raggi UVA e UVB. Per esser certa che il tuo trucco duri tutto il giorno, potrai anche optare per un fondotinta più leggero e fissare il tutto con una cipria libera in polvere bio. L’effetto finale sarà una seconda pelle liscia e priva di imperfezioni!

Come prendersi cura della pelle e proteggerla durante il giorno

Per curare al meglio la pelle durante la stagione estiva è necessario acquistare i giusti prodotti: l’idratazione è al centro di tutto e senza dei cosmetici di questo tipo, sarà difficile centrare il proprio obiettivo. Il nostro suggerimento è di prendere una buona crema idratante, dalla texture leggera – meglio ancora se in gel – che ti offrirà una piacevole sensazione di freschezza e, al tempo stesso, preserverà il film lipidico senza far evaporare l’acqua. Non dimenticare, inoltre, di idratare correttamente anche il contorno occhio, altra area del nostro viso decisamente delicata. Una volta applicata la tua crema di base sarai pronta per la stesura della protezione solare: scegli una di ottima qualità, poiché dovrà proteggerti se ti esporrai al sole. Durante la giornata potrai applicare la crema solare – circa ogni 2 ore – soprattutto se farai il bagno o suderai eccessivamente. Ricordati, peraltro, che anche se andrai a fare sport, dovrai mettere la crema protettiva: in commercio esistono proprio dei prodotti studiati appositamente per gli sportivi! A fine giornata, inoltre, potrai rilassarti sul tuo divano con una bella maschera idratante e, perché no, anche after-sun!

I must have per un buon trucco estivo

Concludiamo questa serie di consigli mirati alla cura della pelle ed al trucco durante la stagione estiva, suggerendo tutti quei prodotti che non possono mancare nel proprio mobiletto o nella tua pochette. Come avrai capito, la base per una bella pelle è l’idratazione: quindi, largo spazio alla crema idratante, alla crema per il contorno occhi, ma anche al balsamo labbra. Questi prodotti ti consentiranno di nutrire la pelle e, soprattutto, di attenuare le righe e le rughette che possono iniziare a comparire con il caldo eccessivo. Dopodiché per truccarti dovrai acquistare dei prodotti leggeri e delicati sulla cute che ti potranno aiutare ad ottenere un bel colorito e, perché no, magari ti aiuteranno anche a mettere in risalto la tua abbronzatura. Ora che conosci questi piccoli segreti, non dovrai far altro che affidarti ad un buon brand per il tuo make-up e per la tua cura della pelle.