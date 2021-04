L’acido alfa-lipoico: l’alleato per combattere l’invecchiamento cellulare

L’acido alfa-lipoico, detto anche acido lipoico, è un alleato del sistema nervoso e nella lotta contro i radicali liberi, grazie alle sue numerose proprietà antiossidanti. Il suo ruolo è primario per il metabolismo energetico e per la protezione contro l’invecchiamento. Ma quali solo i benefici che apporta questa molecola e in quali alimenti è possibile trovarla?

Cos’è l’invecchiamento cellulare

Con lo scorrere degli anni, il corpo invecchia attraverso dei processi complessi che implicano e coinvolgono tutte le cellule da cui è costituito. In particolar modo, la perdita della funzionalità cellulare si suppone che sia associata allo stress ossidativo, a sua volta causato dai radicali liberi. Queste sostanze sono in grado di reagire con diverse molecole, trasformandole così in altri radicali liberi, questo avviene perché queste sostanze sono dotate di un elevata reattività ed instabilità chimica.

Alcune delle principali cause dello stress ossidativo sono l’inquinamento ambientale, la prolungata esposizione alle radiazioni, determinate terapie farmacologiche e degli stili di vita non salutari. A sua volta, l’invecchiamento cellulare potrebbe essere influenzato da meccanismi di stress ossidativo differenti, come una produzione eccessiva di radicali, un abbassamento del sistema di difesa antiossidante o un’ efficienza minore nel riparare le molecole danneggiate. Per contrastare l’invecchiamento cellulare, l’assunzione dell’acido alfa-lipoico risulta fondamentale, per questo bisogna integrarlo nella propria alimentazione, tuttavia come verrà spiegato in seguito, non sempre è possibile assimilare tutte le sue proprietà a pieno, per questo è possibile introdurlo con degli specifici integratori, come Tiobec Dol ad esempio.

I benefici dell’acido alfa-lipoico contro l’invecchiamento cellulare

Grazie alle sue proprietà antiossidanti, l’acido alfa-lipoico, è in grado di combattere lo stress ossidativo che causano i radicali liberi, proteggendo così da queste sostanze le cellule, i nervi e i vasi sanguigni, che trasportano elementi nutritivi.

La molecola in questione, attraverso le funzioni protettive e di nutrimento che possiede, preserva l’integrità delle fibre nervose, così che siano in grado di trasmettere gli impulsi nervosi in maniera più efficiente. Una delle sue caratteristiche è infatti quella di poter raggiungere tutti i compartimenti cellulari, sia dall’esterno della cellula che all’interno. Un’altra peculiarità è la capacità di contrastare l’invecchiamento cerebrale, che ne consegue una perdita della memoria con l’avanzare dell’età. Non per ultima, un’altra proprietà che possiede l’acido alfa-lipoico è quella di essere un antinfiammatorio e quindi utile nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Quali alimenti assumere per introdurre l’acido alfa-lipoico

Pur essendo per sua natura caratterizzato da una scarsa biodisponibilità, ci sono degli alimenti che si possono consumare per introdurlo nell’alimentazione: alcuni di questi sono gli spinaci, i cavoli, i broccoli, i pomodori, il riso e la carne, naturalmente si tratta di alimenti da consumare con parsimonia, senza eccedere con il loro consumo. Il fatto che sia caratterizzato da una scarsa biodisponibilità fa sì che non tutte le proprietà che possiede sono assimilabili efficacemente dal corpo. E’ per questo che è consigliabile introdurre l’acido alfa-lipoico attraverso degli specifici integratori alimentari, solo in questo modo è infatti possibile ottenere a pieno tutti i benefici che questa molecola possiede.