Agricoltura, Pd: "Necessario lo stato di calamità naturale"

Il 13 aprile si è svolto un incontro tra i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli ed una rappresentanza del Partito Democratico della camera dei deputati. È stato sottolineato come il lavoro agricolo abbia anche garantito gli approvvigionamenti in tempi di pandemia e nonostante questo i lavoratori agricoli siano esclusi da bonus ed ammortizzatori. Il PD sta lavorando nella direzione di non escludere il lavoro in agricoltura dal sistema degli ammortizzatori sociali universali. Inoltre il PD ritiene che sia il piano di resilienza che il piano strategico nazionale servano a rimodernare e rafforzare il comparto agricolo, della pesca e forestale. Altro tema importante è il rinnovo del contratto sul quale il PD ha espresso piena vicinanza alle sigle sindacali.

“Siamo da sempre attenti sia sul territorio che a livello nazionale alle richieste che arrivano dal mondo agricolo,” afferma Gianfranco Parola, responsabile provinciale Agricoltura in segreteria Pd, “cerchiamo come sempre di affrontare concretamente i problemi che ci vengono posti lasciando la politica urlata e fatta solo da slogan ad altri”

In quest’ottica ci siamo mossi immediatamente con la Regione Piemonte , all’indomani dei danni che il gelo ha creato all’intera produzione frutticola dell’area cuneese.

Tutto il comparto agricolo, il comparto commerciale ed i relativi indotti, saranno fortemente colpiti ed è pertanto seriamente pregiudicata l’economia regionale della prossima campagna di commercializzazione frutticola.

Per questo motivo è necessario ed indispensabile la proclamazione dello stato di calamità a livello nazionale con gli enti e le autorità appropriate al fine di provvedere al sostegno al reddito delle aziende agricole coinvolte.