Matteo Gagliasso (Lega): "Il gioco legale è un settore che non si può distruggere a tavolino"

Sono iniziati stamattina i lavori del Consiglio regionale del Piemonte per riformare le norme sul gioco d’azzardo patologico, in vigore dal 2016 e vicino all’epilogo per ciò che riguarda la discussione norma del “distanziometro” retroattivo.

“Il 21 maggio - commenta il consigliere della Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso - chi ben prima della legge aveva collocato degli apparecchi o delle sale per il gioco legale a meno di 500 metri dai luoghi stabiliti come sensibili si ritroverà fuori legge. Dichiarare legale oggi ciò che domani renderemo illegale non è un paradigma che salva dal vizio ma una realtà che sta mettendo in ginocchio migliaia di lavoratori”.