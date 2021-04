Cosa succede a 10 anni di distanza da un bypass aortocoronarico? Ecco il progetto "Priority" del Santa Croce e Carle di Cuneo

Il Dipartimento cardio-toroco-vascolare dell’azienda ospedaliera “Santa Croce e Carle” di Cuneo ha condotto uno studio, denominato “Priority”, che si è concluso in questi giorni. È durato 4 anni, con un finanziamento importante del Ministero della Salute, ed è stato portato avanti, su 41.746 casi, con un finanziamento nell'ambito del bando per la Ricerca Finalizzata 2013, in collaborazione con la Regione Piemonte, l’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio e l'Istituto Superiore di Sanità.