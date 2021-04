“Into the books” con la biblioteca civica di Bra: gli studenti “incontrano” Simona Vinci

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Into the Books”, incontri ‘virtuali’ con gli autori dedicati alla letteratura Young Adult promossi dalla biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra e rivolti agli studenti delle scuole medie e superiori cittadine.



Venerdì 23 aprile 2021 gli allievi delle classi 3P e 4L dei Licei di Bra si confronteranno a distanza con Simona Vinci, autrice di "Mai più sola nel bosco. Dentro le fiabe dei fratelli Grimm", edito da Marsilio. Un libro che è racconto, studio, narrazione autobiografica ed esplorazione del mondo della fiaba, della sua natura e delle sue funzioni, dei suoi incanti e orrori, dei misteri e delle paure suscitate dalle storie narrate.

Si parlerà di come tutti abbiamo vissuto nelle fiabe dei fratelli Grimm e come, qualche volta, torniamo a viverci.

I prossimi appuntamenti digitali con la lettura saranno il 18 maggio con l’autrice de “Il treno dei bambini” Viola Ardone e il 19 maggio con l’ingegnere aeronautico, scrittore, giornalista e fotografo Christian Hill.



Inoltre, prosegue il gruppo di lettura dedicato ai giovani lettori dai 14 ai 19 anni, desiderosi di condividere la propria passione per la lettura e ‘incontrare’ altri ragazzi con cui scambiare idee. Il gruppo si riunisce periodicamente – in questo periodo ovviamente solo in modalità telematica – per confrontarsi sul libro letto nell’appuntamento precedente. La partecipazione è libera ed è possibile inserirsi in qualsiasi momento dell’anno. A curare il Gruppo di lettura è Elena Sardi.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca civica di Bra al numero 0172-413049 o scrivere a biblioteca@comune.bra.cn.it