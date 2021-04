Prorogata la zona rossa e scuole superiori ancora chiuse: in piazza Galimberti la protesta di studenti e prof

"Se da lunedì prossimo non riaprono le scuole, l'anno finirà in didattica a distanza. Questo è un attacco alle nuove generazioni, che ormai si stanno spegnendo in una condizione di apatia e disinteresse verso tutto. Gli studenti sono andati a scuola in presenza per poco più di un mese in questo anno scolastico. Sacrificati a casa. E i contagi non scendono".

E' arrabbiata e amareggiata la professoressa Sara Masoero, docente di Arte al liceo scientifico di Cuneo, diventata simbolo della protesta contro le scuole superiori chiuse.

Da mesi insegna a distanza, prima davanti all'ingresso dello scientifico in corso Giolitti poi, da dopo la pausa di Carnevale, in giro per la città, perché tutti vedano cosa è diventata la scuola.

Con lei una prof di matematica e alcuni studenti, sia dello scientifico che dell'artistico. Sono pochi, perché la rassegnazione tra i ragazzi è tanta. C'è chi fa lezione in pigiama, chi non se la sente più di affrontare un'interrogazione in presenza. Sono in aumento, anche a Cuneo, i casi di disturbi legati alla situazione di isolamento che gli studenti più grandi vivono da mesi.

Al momento, infatti, sono tornati a scuola sono quelli più piccoli, fino alla prima media inclusa.

Dopo la conferma della zona rossa e, quindi, del non ritorno in aula per fgli studenti della Granda, anche il Comitato scuole aperte Cuneo è intervenuto, definendo "inaccettabile l'ennesima retromarcia dell’ultimo minuto"

Non è possibile che – a più di un mese dall’entrata in zona rossa, con scuole, negozi, bar e ristoranti chiusi – non si sia in grado di rispondere alla domanda su dove e come girino i contagi e porre rimedi là dove necessario.

Vista la capacità di adattamento delle scuole estremamente elastica – ma non senza fatiche e pesanti ricadute su ragazzi e ragazze, insegnanti e famiglie – nel far tornare finalmente in classe gli studenti, non sarebbe stato opportuno pensare a riaperture delle scuole, senza ulteriormente mortificare la parte di popolazione già più penalizzata in questo ultimo anno? Come dimostrano i dati, non è la scuola il luogo in cui il contagio si diffonde".