Centri studi scientifici sull'Elicicoltura: il Consorzio Chiocciola di Borgo San Dalmazzo al centro del progetto

Direttore “Istituto Internazionale di Elicicoltura”, Simone Sampò: «Sono sempre più consapevole, e ne sono testimoni le istanze degli elicicoltori in Italia e nel Mondo che seguiamo, che l’Elicicoltura non possa più essere considerata una tipologia di allevamento improvvisato, come è successo purtroppo in passato. La sinergia fra gli Enti, le Istituzioni e le Università e l’utilizzo di tecnologie avanzate quali la sensoristica digitale devono entrare nel tessuto attivo del mondo dell’Elicicoltura, al quale oggi spetta di diritto un’attenzione e un’organizzazione scientifica competente a tutela del consumatore».