Il compositore albese Paolo Paglia annuncia l’uscita della sua ultima fatica musicale ‘Ammerep’

Se siete degli appassionati di musica, c’è una bella notizia per voi. È uscita per la casa editrice Armelin di Padova l’ennesima raccolta di composizioni scritte dal maestro Paolo Amedeo Paglia.

L’opera ha come titolo ‘Ammerep’ (che letto al contrario diventa ‘Per Emma’) e racchiude quattro composizioni per sassofono soprano e pianoforte. Spiega il compositore albese: “Il sax è uno strumento relativamente moderno, legato per molto tempo alla musica jazz o pop, ma che sta acquisendo sempre di più una valenza solistica importante anche nell’ambito della musica classica”.