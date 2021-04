Volley maschile A2 - Un'agguerrita Reggio Emilia punta Gara 2 contro Cuneo: "Pronti per affrontare questa sfida"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo troverà sulla sua strada, ancora una volta, una Conad Reggio Emilia agguerrita, in occasione di Gara 2 dei quarti di finale playoff (fischio d'inizio oggi alle 18).

Dopo la sconfitta (1-3) del Pala UBI Banca la squadra di Mastrangelo è intenzionata a vendere cara la pelle e farà di tutto per vincere così da trascinare il verdetto relativo alla qualificazione in semifinale a Gara 3 (eventualmente in programma domenica 18).

Le dichiarazioni della vigilia di coach Mastrangelo: "Mentalmente e tecnicamente siamo ancora totalmente nella serie e la squadra è conscia delle proprie qualità e del proprio potenziale. Cercheremo di sfruttare al meglio il “fattore Pala Bigi ” soprattutto in battuta sapendo che nel nostro impianto non è così semplice verticalizzare il gioco e giocare con palla alta in ricezione e proveremo a mettere più pressione di quanto non sia stato fatto in trasferta soprattutto in battuta e in cambio palla. Sono fiero di ciò che sta facendo la squadra e di come tutti si siano messi a completa e totale disposizione, sempre e comunque, nonostante le enormi problematiche affrontate durante tutta la stagione. Ci aspetta una vera e propria battaglia fra le mura amiche del Pala Bigi e siamo pronti per affrontare anche questa sfida, con la consapevolezza che un eventuale risultato positivo sposterebbe nuovamente la pressione e l’obbligo di vincere sulla squadra virtualmente favorita dal pronostico."