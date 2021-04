Volley A2/F: Nel recupero la Roma travolge anche il Vallefoglia!…Laziali a +5 sul Mondovì

Nella serata odierna si sono giocati due importanti recuperi della Pool Promozione di Serie A2 Femminile. Alle 19 è scesa in campo l’Acqua & Sapone Roma, che in terra laziale ha affrontato la Megabox Vallefoglia. Ad aggiudicarsi la vittoria sono state le giallorosse di coach Cristofani, che dopo aver annullato tre set-point nel primo parziale, hanno preso il largo, chiudendo il match con un perentorio 3-0 (27-25; 25-17; 25-20).

Grazie a questo successo la Roma consolida il primato in classifica ed allunga a +5 sulla prima inseguitrice Lpm Bam Mondovì. Un’ora dopo si sono affrontate l’Eurospin Ford Sara Pinerolo e la Cbf Balducci Macerata. In questo caso la vittoria è andata alla formazione marchigiana di coach Luca Paniconi, che dopo aver superato domenica le Pumine di Delmati, hanno fatto bottino pieno in Piemonte andando a vincere anche a Pinerolo per 1-3 (19-25; 25-18; 15-25; 23-25).

Da segnalare le veementi proteste delle padrone di casa per l’ultimo punto del match, giudicato out dalle padrone di casa, ma non dalla coppia arbitrale. Ecco la classifica aggiornata dopo le gare giocate oggi:

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE