Suini ed etichettatura obbligatoria: "Importante la verifica dei consumatori, ma servono più controlli"

Si conferma il trend positivo delle quotazioni dei maiali nazionali, a circa due mesi dall’entrata in vigore dell’etichettatura obbligatoria, ma è fondamentale che, dopo gli sforzi compiuti per ottenerla, vengano indicate davvero in etichetta, in maniera leggibile, le informazioni relative al paese di nascita, di allevamento e di macellazione, la scritta “Origine Italia” o la dicitura “100% italiano”. È quanto sostiene Coldiretti Piemonte che con il supporto delle Associazioni piemontesi Federconsumatori e Movimento Consumatori porta avanti questa “battaglia” di trasparenza per valorizzare i prodotti Made in Piemonte ed offrire ai cittadini la garanzia di tracciabilità.

“Proprio per questo – commenta Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – chiediamo ai cittadini di verificare l’etichetta durante la fase d’acquisto. È necessario intensificare i controlli sugli scaffali di negozi e supermercati per garantire l’effettivo rispetto dell’obbligo di indicazione di origine su tutti i prodotti a base di carne di maiale per tutelare l’intera filiera fino ai consumatori. L’etichetta, fortemente voluta da Coldiretti, obbliga ad indicare la provenienza della carne nei salumi e consente di smascherare l’inganno della carne straniera spacciata per italiana. Una misura importante per consumatori ed allevatori che devono peraltro confrontarsi con il forte aumento delle materie prime per l’alimentazione degli animali che compromette la sostenibilità economica dell’attività”.